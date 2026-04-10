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Mousse de piña y coco: sabor fresco, vitamina C y textura cremosa en minutos

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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mousse de piña y coco
(Gemini)

La frescura tropical puede llegar a tu mesa en forma de postre suave y aireado.

El mousse de piña y coco es liviano, dulce de manera natural y perfecto para los días calurosos, además de ser muy fácil de preparar.

Combina la acidez de la piña fresca y la cremosidad de la leche de coco, logrando una textura esponjosa y refrescante, ideal para chicos y grandes.

Este mousse no lleva huevos ni crema de leche, y es apto para quienes buscan opciones sin lactosa o quieren sorprender con un postre diferente.

Receta de mousse de piña y coco

La base es piña fresca licuada, leche de coco y gelatina sin sabor para dar la estructura justa, sin perder ligereza. Puedes hacerla en copas individuales o en un molde grande para compartir.

mousse de piña y coco
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

  1. 2 tazas de piña fresca (cortada en cubos)
  2. 1 taza de leche de coco (bien fría)
  3. 3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (ajustar a gusto)
  4. 2 cucharadas de gelatina sin sabor (en polvo, aprox. 16 g)
  5. 1/4 taza de agua fría (para hidratar la gelatina)
  6. Jugo de 1/2 limón (opcional, realza el sabor)

Cómo hacer mousse de piña y coco, paso a paso

  1. Licuar la piña fresca con el jugo de limón y el azúcar hasta obtener un puré liso.
  2. Hidratar la gelatina en el agua fría y dejar reposar 5 minutos.
  3. Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María hasta que se disuelva (no debe hervir).
  4. Mezclar la gelatina líquida con el puré de piña y sumar la leche de coco fría. Batir todo para integrar bien.
  5. Volcar la mezcla en copas individuales o en un molde grande.
  6. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que tome una textura firme y aireada.
  7. Servir frío, decorando con coco rallado, trocitos de piña o menta fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 5-6 porciones individuales.

mousse de piña y coco
(Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 105
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Proteínas: 2 g

Estos valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de la porción y los ingredientes utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.

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