Mousse de piña y coco: sabor fresco, vitamina C y textura cremosa en minutos

La frescura tropical puede llegar a tu mesa en forma de postre suave y aireado.
El mousse de piña y coco es liviano, dulce de manera natural y perfecto para los días calurosos, además de ser muy fácil de preparar.
Combina la acidez de la piña fresca y la cremosidad de la leche de coco, logrando una textura esponjosa y refrescante, ideal para chicos y grandes.
Este mousse no lleva huevos ni crema de leche, y es apto para quienes buscan opciones sin lactosa o quieren sorprender con un postre diferente.
Receta de mousse de piña y coco
La base es piña fresca licuada, leche de coco y gelatina sin sabor para dar la estructura justa, sin perder ligereza. Puedes hacerla en copas individuales o en un molde grande para compartir.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Ingredientes
- 2 tazas de piña fresca (cortada en cubos)
- 1 taza de leche de coco (bien fría)
- 3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (ajustar a gusto)
- 2 cucharadas de gelatina sin sabor (en polvo, aprox. 16 g)
- 1/4 taza de agua fría (para hidratar la gelatina)
- Jugo de 1/2 limón (opcional, realza el sabor)
Cómo hacer mousse de piña y coco, paso a paso
- Licuar la piña fresca con el jugo de limón y el azúcar hasta obtener un puré liso.
- Hidratar la gelatina en el agua fría y dejar reposar 5 minutos.
- Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María hasta que se disuelva (no debe hervir).
- Mezclar la gelatina líquida con el puré de piña y sumar la leche de coco fría. Batir todo para integrar bien.
- Volcar la mezcla en copas individuales o en un molde grande.
- Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que tome una textura firme y aireada.
- Servir frío, decorando con coco rallado, trocitos de piña o menta fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 5-6 porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 105
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 17 g
- Proteínas: 2 g
Estos valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de la porción y los ingredientes utilizados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.