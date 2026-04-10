Mousse de piña y coco: sabor fresco, vitamina C y textura cremosa en minutos

(Gemini)

La frescura tropical puede llegar a tu mesa en forma de postre suave y aireado.

El mousse de piña y coco es liviano, dulce de manera natural y perfecto para los días calurosos, además de ser muy fácil de preparar.

Combina la acidez de la piña fresca y la cremosidad de la leche de coco, logrando una textura esponjosa y refrescante, ideal para chicos y grandes.

Este mousse no lleva huevos ni crema de leche, y es apto para quienes buscan opciones sin lactosa o quieren sorprender con un postre diferente.

Receta de mousse de piña y coco

La base es piña fresca licuada, leche de coco y gelatina sin sabor para dar la estructura justa, sin perder ligereza. Puedes hacerla en copas individuales o en un molde grande para compartir.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 20 minutos

Preparación activa: 15 minutos

Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

2 tazas de piña fresca (cortada en cubos) 1 taza de leche de coco (bien fría) 3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (ajustar a gusto) 2 cucharadas de gelatina sin sabor (en polvo, aprox. 16 g) 1/4 taza de agua fría (para hidratar la gelatina) Jugo de 1/2 limón (opcional, realza el sabor)

Cómo hacer mousse de piña y coco, paso a paso

Licuar la piña fresca con el jugo de limón y el azúcar hasta obtener un puré liso. Hidratar la gelatina en el agua fría y dejar reposar 5 minutos. Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María hasta que se disuelva (no debe hervir). Mezclar la gelatina líquida con el puré de piña y sumar la leche de coco fría. Batir todo para integrar bien. Volcar la mezcla en copas individuales o en un molde grande. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que tome una textura firme y aireada. Servir frío, decorando con coco rallado, trocitos de piña o menta fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 5-6 porciones individuales.

(Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 105

Grasas: 4 g

Carbohidratos: 17 g

Proteínas: 2 g

Estos valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de la porción y los ingredientes utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.