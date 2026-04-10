Malcolm el de en medio: quién es el hermano que se integra a la familia en la nueva temporada

Vaughan Murrae se une al elenco de la serie. (Captura de tráiler oficial)

La esperada continuación de Malcolm el de en medio ha traído de vuelta a la familia más desquiciada de la televisión, ahora con nuevas historias, personajes renovados y situaciones que ya son tema de conversación entre los seguidores.

Entre las novedades más comentadas se encuentra el sexto hijo de los Wilkerson, cuyo ingreso a la trama representa no solo una transformación en la dinámica familiar, sino también un punto relevante en materia de representación por la interpretación de Vaughan Murrae.

Quién es Kelly: el nuevo integrante de la familia

Kelly, el nuevo integrante de la familia, es interpretado por Murrae, actor no binarie, al igual que su personaje, y reconocido por su trabajo en Before I Change My Mind The Way Home.

De acuerdo con Deadline, portal de noticias estadounidense, Kelly se presenta como una persona autosuficiente, con una inteligencia adelantada para su edad. El sitio señala: “Kelly, quien, junto con Murrae, es no binaria, es descrita como autosuficiente, obtiene buenas calificaciones y ya es más sabia que la mayoría de la familia”.

En el cierre de la serie original,la historia sugiere un posible embarazo de Lois, pero no revela detalles sobre la llegada de un nuevo integrante.

En la temporada actual, la narrativa introduce al personaje, quien aporta elementos nuevos a la trama y modifica la dinámica familiar, según detalla la producción.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Captura de tráiler oficial)

El desafío de integrarse a una familia emblemática de la televisión

En entrevista con The Direct, Vaughan Murrae reconoció que sumarse al mundo de Malcolm el de en medio implicó una presión especial, al integrarse a una familia televisiva tan establecida y querida.

Compartir escenas con figuras como Bryan Cranston y Jane Kaczmarek fue un reto que, según relata, se transformó rápidamente en una experiencia divertida: su primera escena incluyó a Cranston casi desnudo y a Kaczmarek afeitándole la espalda, un momento que sirvió para romper el hielo y relajar el ambiente.

Murrae destacó el impacto de ver al elenco original regresar a sus papeles con total naturalidad y subrayó la calidez del grupo, lo que facilitó su propia integración.

Sobre el aporte de Kelly a la serie, el actor señaló que el personaje representa un contrapunto al caos de los Wilkerson, aportando madurez, autonomía y una visión sensata, pero sin perder la capacidad de sumarse a las travesuras familiares.

El proceso de adaptación al tono de comedia fue un verdadero desafío, ya que Murrae venía del drama, pero el respaldo de los creadores Linwood Boomer y Ken Kwapis resultó clave para moldear una interpretación genuina.

Para Murrae, Kelly logra equilibrar la sensatez con la picardía, encajando de forma natural en el universo irreverente de la serie y ofreciendo, además, una vía de entrada para nuevos espectadores.

Sumarse al mundo de Malcolm el de en medio implicó una presión especial para Vaughan Murrae. (Disney+)

Recepción y relevancia cultural

La introducción de un personaje no binarie como Kelly ha sido bien recibida entre quienes valoran la representación de familias modernas y diversas.

Murrae celebró que la integración de Kelly haya resultado tan natural: “Mi mayor objetivo era que fuera una incorporación genuina a la familia y a todas sus locuras”.

La nueva temporada de Malcolm el de en medio, con Kelly como nueva integrante de esta familia, refleja el compromiso de la serie con los cambios sociales y la pluralidad de experiencias.

Para quienes se preguntan si habrá más episodios, Murrae afirmó que está dispuesta a regresar al proyecto: “Si me llaman, sin duda volvería. La experiencia fue tan intensa y especial que sería imposible decir que no”.

Frankie Muniz, en el papel de Malcolm, es sostenido por el elenco en un póster promocional para el regreso de la icónica serie "Malcolm in the Middle" a Hulu y Disney+, con estreno el 10 de abril. (Disney Plus)

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair se estrena este viernes 10 de abril en Disney+ y contará con un formato especial de 4 episodios que estarán disponibles simultáneamente.