Jane Kaczmarek: así es la vida de la estrella de ‘Malcolm el de en medio’ tras casarse con su novio de la secundaria

Jane Kaczmarek se reencontró con Rusty Long, su novio de la adolescencia, y se casaron más de 50 años después de su primera relación (Disney/Instagram/@jane.f.kaczmarek)

Jane Kaczmarek, conocida por su papel en Malcolm in the Middle, se refirió a su vida personal tras contraer matrimonio con su pareja de la adolescencia más de 50 años después de su primer vínculo.

El 7 de abril, durante su participación en el programa Good Morning America, junto a Bryan Cranston y Frankie Muniz, la actriz fue consultada por la persona que la acompañaba en el estudio. En ese contexto, relató cómo se produjo el reencuentro con Rusty Long.

“Este año ha sido… hicimos esto”, dijo en el programa, al referirse también al regreso de la serie con Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair. “Fui a mi reunión de 50 años de secundaria”.

Kaczmarek explicó que el contacto se dio a partir de una amiga en común. “Mi mejor amiga se había casado con el mejor amigo de mi novio de entonces y me dijo: ‘¿Te gustaría ver a Rusty otra vez?’ Y volvimos a estar juntos y nos casamos este verano”, señaló. “¡Un cuento de hadas!”.

Sobre su vida actual, indicó que ambos dividen su tiempo entre distintos lugares en Estados Unidos.

La actriz relató cómo resurgió el romance con Rusty Long tras una reunión escolar en 2024 (Instagram/@jane.f.kaczmarek)

“Estamos pasando mucho tiempo en Wisconsin. Rusty todavía ejerce… es abogado de bancarrota corporativa”, comentó. “Así que estamos entre Mequon, Wisconsin, y Pasadena y la vida no podría ser mejor”.

En declaraciones a la revista People, la actriz dio detalles adicionales de la relación, que se retomó en 2024 tras la reunión escolar. Según indicó, la conexión entre ambos “fue inmediata”.

Ese primer encuentro incluyó una visita a la casa familiar de la actriz. “Fuimos a la sala de estar que no ha sido redecorada desde 1968 y simplemente nos besamos en el sofá”, recordó.

La relación continuó en los meses siguientes. En febrero de 2025, durante una reunión temática dedicada al poeta escocés Robert Burns en Pasadena, Long le propuso matrimonio públicamente.

“Rusty dijo: ‘Me gustaría brindar por el romance. He estado enamorado de Jane toda mi vida y quiero pedirle que se case conmigo’”, relató Kaczmarek. “Fue el cielo”.

El rol de Kaczmarek como Lois Wilkerson en "Malcolm in the Middle" la catapultó a la fama (Disney)

La boda se celebró el 5 de julio de 2025 en un granero en Wisconsin, con la presencia de los hijos de ambos. La actriz tiene tres hijos —Frances, George y Mary Louisa— fruto de su matrimonio con el actor Bradley Whitford, con quien se divorció en 2010. Long, por su parte, es padre de dos hijos y abuelo de dos nietos.

Sobre esta etapa, Kaczmarek señaló: “Puedes ser realmente cursi porque una parte de ti todavía se siente como un adolescente”.

También se refirió al momento de vida en el que ambos se encuentran. “Es esa parte de tu vida en la que ambos tuvimos otras parejas. Nuestros hijos ya crecieron, nuestras carreras han ido bien. Es como un cuento de hadas”, afirmó.

El reencuentro personal coincide con el regreso televisivo de la actriz en Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, cuyo estreno está previsto para el 10 de abril en Hulu y Hulu on Disney+.

El regreso de Jane Kaczmarek a la televisión coincide con su reencuentro amoroso y con el estreno de "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" (Disney+)

La carrera de Jane Kaczmarek tras el final de “Malcolm in the Middle”

Tras el final de Malcolm in the Middle en 2006, Jane Kaczmarek continuó su carrera con participaciones en cine y televisión, aunque con menor exposición mediática que la de su coprotagonista Bryan Cranston, quien posteriormente encabezó Breaking Bad.

En los años siguientes, formó parte de producciones como El constructor de botes, The Wolves at the Door, CHiPs: patrulla motorizada recargada y 6 Balloons. En televisión, integró el elenco de series como Help Me Help You, Raising the Bar, Playing House y Us & Them, además de prestar su voz en episodios de Los Simpson.

Su trabajo más reciente en la pantalla chica fue en The Changeling, estrenada en 2023 a través de Apple TV+.

Kaczmarek también recibió nominaciones a premios como los Emmy, los Globos de Oro y los SAG por su interpretación de Lois, y obtuvo dos premios TCA y un Satellite Award.