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“Malcolm el de en medio” regresa: cuándo y dónde se estrenan en México los nuevos capítulos y en qué canal ver la serie original

Los fans podrán ver los episodios inéditos de Malcolm el de en medio en streaming, mientras que la serie clásica regresa a la programación de la televisión abierta mexicana

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Malcolm in the Middle - Malcolm El De En Medio
La serie regresa a la televisión mexicana. (Disney+)

El esperado regreso de la familia Wilkerson está confirmado para el 10 de abril de 2026, con el estreno de una nueva miniserie de cuatro episodios en Disney+ y la opción de revivir las temporadas originales tanto en streaming como en señal abierta.

El estreno de la nueva temporada de Malcolm el de en medio confirma la vigencia de las historias familiares y el atractivo de una comedia que, después de dos décadas, llega renovada a nuevas audiencias.

La serie original

Malcolm el de en medio se transmitió originalmente en Fox y televisión abierta durante siete temporadas y se ganó un lugar en el corazón de los televidentes mexicanos por su humor y la singular representación de la vida familiar.

El éxito consolidó al elenco como figuras de la cultura pop, permitiéndoles oportunidades como, por ejemplo, la trayectoria de Bryan Cranston en Breaking Bad.

El formato innovador, sin risas grabadas y narrado desde la perspectiva de Malcolm, distinguió a la producción entre las comedias estadounidenses.

Su popularidad se ha mantenido gracias a las repeticiones en canales de televisión y su inclusión en plataformas digitales.

¿De qué trata la nueva temporada de Malcolm el de en medio?

Póster de "Malcolm in the Middle" con Frankie Muniz flotando en el aire, sostenido por el resto del elenco. Fondo azul cielo. Incluye logos de Hulu y Disney+
Frankie Muniz, en el papel de Malcolm, es sostenido por el elenco en un póster promocional para el regreso de la icónica serie "Malcolm in the Middle" a Hulu y Disney+, con estreno el 10 de abril. (Disney Plus)

La nueva miniserie, titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, reúne a gran parte del elenco original: Frankie Muniz vuelve como Malcolm, acompañado de Jane Kaczmarek (Lois), Bryan Cranston (Hal), Chris Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese). Emy Coligado, en el papel de la esposa de Francis, también regresa.

El personaje de Dewey ahora es interpretado por Caleb Ellsworth-Clark y también se suman nuevos personajes, como Keeley Karsten en el papel de Leah, la hija de Malcolm; Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm; y Vaughan Murrae como Kelly, el hijo menor de Hal y Lois.

La dirección está a cargo de Linwood Boomer, creador de la serie, acompañado en la producción por Bryan Cranston y Gail Berman, exdirectora de Fox y figura central en la industria televisiva de Estados Unidos.

El equipo se reúne en los estudios de 20th Television, filial de Disney, que ha desarrollado proyectos emblemáticos para la televisión internacional.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair
La nueva temporada parte del aniversario cuarenta de bodas de Hal y Lois. (Disney+)

Según la sinopsis oficial, la nueva temporada parte del aniversario cuarenta de bodas de Hal y Lois.

Este acontecimiento reúne a la familia después de más de diez años de separación, obligando a Malcolm, ahora adulto y padre de familia, a reencontrarse con sus padres y hermanos bajo un mismo techo.

La convivencia forzada genera una serie de situaciones conflictivas y cómicas, ya que cada integrante enfrenta cambios personales y nuevas dinámicas familiares.

La serie retoma temas como la rivalidad entre hermanos, los problemas cotidianos y la particular forma en que la familia enfrenta las dificultades, ahora desde una perspectiva adulta.

Repercusiones y reacciones

El anuncio genera nostalgia y expectativa entre seguidores de Los Wilkerson. La participación de actores originales y del equipo creativo mantiene el tono clásico de la serie.

Malcolm in the Middle (Disney Plus)
Los episodios originales de la serie se encuentran disponibles en Disney+ (Disney Plus)

En Disney+ están disponibles los 151 episodios originales, doblados al español latino, lo que permite a los usuarios hacer maratones antes del estreno de los nuevos capítulos.

Para la audiencia mexicana, la difusión simultánea en streaming y el regreso a la televisión abierta por Azteca 7 amplían el alcance generacional del programa.

A partir del lunes 13 de abril, la serie original se transmitirá gratis por Azteca 7, de lunes a viernes a las 18:00 horas. Esta programación fortalece la presencia de la serie como referente de la televisión nacional.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Captura de tráiler oficial)
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Captura de tráiler oficial)

Fechas clave

  • Fecha de estreno de la miniserie: 10 de abril de 2026 en Disney+
  • Transmisión por televisión abierta: Azteca 7, lunes a viernes a las 18:00 horas a partir del 13 de abril

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