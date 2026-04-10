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K-pop en Monterrey: estos son los grupos que podrían llegar al Fan Fest del Mundial 2026

Usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la banda que podría presentarse en el evento deportivo

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K-pop en Monterrey: estos son los grupos que podrían llegar al Fan Fest del Mundial 2026
K-pop en Monterrey: estos son los grupos que podrían llegar al Fan Fest del Mundial 2026. (Infobae - Jesús Aviles)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García confirmó la participación de un grupo de K-pop durante la celebración del Fan Fest, con motivo al Mundial 2026 en la ciudad de Monterrey.

“El tercer juego es en Monterrey, Corea-Sudáfrica, y queremos llevar al Fan Fest un grupo de K-pop. Así que en unas horas vamos a confirmar que grupo va para allá, todavía no les puedo decir”, declaró el funcionario.

Tras este anuncio, usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la banda que podría presentarse en el evento deportivo, conmemorando el tercer partido de la primera ronda, programado para el 24 de junio en el Estadio BBVA en la región.

¿Qué grupos de K-pop podrían presentarse en el Fan Fest de Monterrey?

Entre las opciones más destacadas se encuentran:

  • BTS
  • Twice
  • BlackPink
  • Stray Kids
  • Monsta X
  • Super Junior
Lightsticks de BTS
Lightsticks de BTS

Samuel García anuncia inversión de empresas surcoreanas en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció desde Corea del Sur la consolidación de acuerdos de inversión por 1,000 millones de pesos para la entidad, tras negociaciones con la empresa Hyundai Mobis, lo que permitirá ampliar sus operaciones en el estado.

El financiamiento estará orientado al impulso del desarrollo tecnológico del sector automotriz, con proyectos vinculados a vehículos autónomos, semiconductores y componentes eléctricos. Además, se estima la creación de alrededor de 250 puestos de trabajo directos en Nuevo León.

La firma surcoreana, con presencia en Pesquería, inició actividades con un financiamiento inicial de 430 millones de dólares y, para 2025, alcanzó una acumulación de 695 millones de dólares.

Asimismo, se dio a conocer una inversión de 600 millones de dólares por parte de KIA en la región norte del país, destinada a iniciativas de sustentabilidad, nuevas líneas de producción y movilidad eléctrica.

Este capital contempla también proyectos de energía solar, tratamiento de agua y fortalecimiento de la planta, con la expectativa de generar 300 empleos directos, reforzando así la posición de Nuevo León como un polo automotriz e industrial estratégico en México.

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