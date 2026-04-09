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Samuel García invita a coreanos al partido de Corea del Sur vs Sudáfrica en Monterrey: “Seremos la mejor sede de México”

La combinación de autoridades deportivas, empresarios y difusión cultural prepara el terreno para que visitantes de Asia elijan a Nuevo León como sede preferente durante el Mundial 2026

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hace una invitación directa a la comunidad coreana para asistir al partido entre las selecciones de Corea del Sur y Sudáfrica (X: Samuel García)
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hace una invitación directa a la comunidad coreana para asistir al partido entre las selecciones de Corea del Sur y Sudáfrica (X: Samuel García)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo una invitación directa a la comunidad coreana para asistir al partido entre las Selecciones de Corea del Sur y Sudáfrica, programado para el próximo 24 de junio en el Estadio Monterrey. El mandatario busca destacar a Nuevo León como la “mejor sede” para la Copa del Mundo 2026, apoyado por la presencia de Leo, la mascota oficial de la sede.

García, al frente del gobierno de Nuevo León, visitó Corea del Sur para invitar a la afición local a acudir al duelo entre Corea y Sudáfrica. El encuentro está programado para el 24 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Monterrey, instalación seleccionada como sede del Mundial.

“Estamos muy contentos de visitar este grandioso campo de entrenamiento, donde aquí entrena la Selección de Corea. Y quiero invitar a toda la comunidad coreana para que apoyemos a la Selección de Corea, y obviamente invitar a todos los coreanos a visitar Nuevo León”, expresó el gobernador.

El Estadio BBVA de Monterrey (REUTERS/Daniel Becerril)
El Estadio BBVA de Monterrey (REUTERS/Daniel Becerril)

García y su visita a Corea

Durante su visita en Corea del Sur, García Sepúlveda lució botas y sombrero típicos de Nuevo León, acompañado de Leo, la mascota oficial de la sede. Lo acompañó también Young Sam, presidente de Kia Worldwide, con quien impulsó la asistencia de la comunidad coreana al partido. En este contexto, se le entregó un pergamino con la frase en coreano: “La pasión florece en esta tierra. Nuevo León se expande al mundo”, reafirmando el interés por estrechar lazos entre ambas comunidades rumbo al Mundial 2026.

Cabe señalar que el gobernador estatal acudió al Cheonan Football Center, centro de entrenamiento de la Asociación de Fútbol de Corea. Durante el recorrido participaron figuras relevantes como Kim Seung-hee, director ejecutivo de la Asociación; Jeon Han-jin, presidente del Comité Internacional; Park Yong-su, jefe de equipo, y Lim Jeong-gyu, gerente.

Samuel García se encuentra de gira por Asia. X/@samuel_garcias
Samuel García se encuentra de gira por Asia. X/@samuel_garcias

Detalles y perspectivas

La estrategia de promoción encabezada por el gobierno estatal tiene como objetivo posicionar a Nuevo León como uno de los destinos clave para visitantes internacionales durante el Mundial 2026. La participación de autoridades deportivas, figuras del sector privado y representantes institucionales, junto con la difusión de elementos culturales locales, forman parte de un plan integral para aprovechar el evento.

Entre los actores clave en esta promoción se encuentran:

  • Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León
  • Young Sam, presidente de Kia Worldwide
  • Kim Seung-hee, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Corea
  • Jeon Han-jin, presidente del Comité Internacional de la Asociación
  • Park Yong-su, jefe de equipo
  • Lim Jeong-gyu, gerente de la Asociación de Fútbol de Corea

Todo indica que la alianza entre autoridades mexicanas y coreanas, sumada a las facilidades de conectividad y la importancia del partido entre Corea del Sur y Sudáfrica, contribuirá a que más aficionados asiáticos elijan Nuevo León para vivir el ambiente mundialista, en un partido que podría definir la posición de México en el torneo.

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