Inflación en México se dispara a 4.59% en marzo: el jitomate y el aguacate te están vaciando la cartera

Si sientes que tu dinero ya no alcanza igual que antes en el mercado, los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lo confirman: la inflación general en México cerró marzo de 2026 en 4.59% anual, con un alza mensual de 0.86% respecto a febrero, el mayor repunte registrado en este mes desde 2022.
Para ponerlo en perspectiva: en marzo de 2025, la inflación mensual fue de apenas 0.31%. En 2026 casi triplicó ese ritmo. Algo está pasando en los precios que los mexicanos pagan todos los días.
El jitomate y el pepino se volvieron artículos de lujo
El INEGI identificó con precisión qué productos están jalando la inflación hacia arriba, y la respuesta golpea directamente la canasta básica.
El jitomate encabeza la lista con un alza mensual de 42.01%, seguido de cerca por el pepino con 42.71%. El limón subió 18.26%, el tomate verde 16.46% y la papa 14.92% solo en un mes.
En conjunto, el rubro de frutas y verduras registró un incremento mensual de 10.75% y una variación anual de 21.77%, según datos del INEGI. Esto significa que lo que costaba 100 pesos en el mercado hace un año, hoy se acerca a los 122 pesos.
El componente no subyacente —que incluye estos productos volátiles como alimentos frescos y energéticos— creció 2.46% mensual y 5.05% anual, rebasando a la inflación general.
¿Hay algo de buenas noticias?
Sí, aunque moderadas. El INEGI también reportó que algunos productos bajaron de precio en marzo:
- Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga: -3.59%
- Huevo: -2.69%
- Carne de cerdo: -1.28%
- Nopales: -8.86%
La caída en telecomunicaciones es especialmente relevante para las familias: los servicios de información y comunicación registraron una baja mensual de 1.04% y son el único rubro con variación anual negativa (-0.84%), de acuerdo con el boletín del INEGI.
¿Dónde se sienten más los precios altos?
No todos los estados viven la inflación igual. Según el INEGI, Guerrero, Puebla y Tlaxcala fueron las entidades con mayor variación mensual, con alzas de 1.29%, 1.27% y 1.21%, respectivamente.
A nivel ciudad, Izúcar de Matamoros, Puebla registró el mayor incremento del país con 1.76% mensual, mientras que Ciudad Juárez, Chihuahua fue la ciudad con menor alza, apenas 0.19%.
La inflación subyacente, la que más preocupa a los economistas
Más allá de los precios volátiles del campo, el índice subyacente —que mide la inflación estructural, la que no se va fácil— se ubicó en 4.45% anual. Los servicios subieron 4.51% anual, y rubros como restaurantes y servicios de alojamiento acumulan un alza de 7.16% en doce meses.
Comer fuera de casa también cuesta más: las loncherías, fondas y taquerías subieron 0.92% en un solo mes.
La próxima actualización del INPC será publicada por el INEGI el 7 de mayo de 2026.