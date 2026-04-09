Inflación en México se dispara a 4.59% en marzo: el jitomate y el aguacate te están vaciando la cartera

Un reporte del INEGI señala que el incremento mensual alcanzó 0.86%, el mayor para este periodo en cuatro años, afectando principalmente a los precios de frutas, verduras y productos de consumo cotidiano. (Infobae-Itzallana)

Si sientes que tu dinero ya no alcanza igual que antes en el mercado, los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lo confirman: la inflación general en México cerró marzo de 2026 en 4.59% anual, con un alza mensual de 0.86% respecto a febrero, el mayor repunte registrado en este mes desde 2022.

Para ponerlo en perspectiva: en marzo de 2025, la inflación mensual fue de apenas 0.31%. En 2026 casi triplicó ese ritmo. Algo está pasando en los precios que los mexicanos pagan todos los días.

El jitomate y el pepino se volvieron artículos de lujo

El INEGI identificó con precisión qué productos están jalando la inflación hacia arriba, y la respuesta golpea directamente la canasta básica.

El jitomate encabeza la lista con un alza mensual de 42.01%, seguido de cerca por el pepino con 42.71%. El limón subió 18.26%, el tomate verde 16.46% y la papa 14.92% solo en un mes.

En conjunto, el rubro de frutas y verduras registró un incremento mensual de 10.75% y una variación anual de 21.77%, según datos del INEGI. Esto significa que lo que costaba 100 pesos en el mercado hace un año, hoy se acerca a los 122 pesos.

El componente no subyacente —que incluye estos productos volátiles como alimentos frescos y energéticos— creció 2.46% mensual y 5.05% anual, rebasando a la inflación general.

Un análisis del organismo muestra que el jitomate, el pepino y otros alimentos básicos encabezaron los aumentos, lo que contribuyó a un mayor índice inflacionario general en comparación con el año anterior.

¿Hay algo de buenas noticias?

Sí, aunque moderadas. El INEGI también reportó que algunos productos bajaron de precio en marzo:

Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga: -3.59%

Huevo: -2.69%

Carne de cerdo: -1.28%

Nopales: -8.86%

La caída en telecomunicaciones es especialmente relevante para las familias: los servicios de información y comunicación registraron una baja mensual de 1.04% y son el único rubro con variación anual negativa (-0.84%), de acuerdo con el boletín del INEGI.

Una ligera reducción en las tarifas de ciertos servicios de telecomunicaciones fue registrada durante el mes de marzo, de acuerdo con datos oficiales proporcionados por la institución encargada de las estadísticas nacionales. Crédito Osiptel

¿Dónde se sienten más los precios altos?

No todos los estados viven la inflación igual. Según el INEGI, Guerrero, Puebla y Tlaxcala fueron las entidades con mayor variación mensual, con alzas de 1.29%, 1.27% y 1.21%, respectivamente.

A nivel ciudad, Izúcar de Matamoros, Puebla registró el mayor incremento del país con 1.76% mensual, mientras que Ciudad Juárez, Chihuahua fue la ciudad con menor alza, apenas 0.19%.

La inflación subyacente, la que más preocupa a los economistas

Más allá de los precios volátiles del campo, el índice subyacente —que mide la inflación estructural, la que no se va fácil— se ubicó en 4.45% anual. Los servicios subieron 4.51% anual, y rubros como restaurantes y servicios de alojamiento acumulan un alza de 7.16% en doce meses.

Comer fuera de casa también cuesta más: las loncherías, fondas y taquerías subieron 0.92% en un solo mes.

La próxima actualización del INPC será publicada por el INEGI el 7 de mayo de 2026.