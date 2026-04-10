EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 10 de abril: muere alumno de la FES Cuautitlán, UNAM condena el hecho

Muere alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Cuautitlán, la Universidad Nacional Autónoma de México lamentó los hechos y exige esclarecimiento del fallecimiento de Joel Ulises Cristobal Castillo.
En redes sociales compañeros relataron que murió al ser baleado cerca del campus y que estudiaba administración.
La FES Cuautitlán publicó un comunicado donde lamenta la muerte del estudiante Joel Ulises Cristóbal Castillo y demanda el esclarecimiento de los hechos a las autoridades correspondientes.
Hasta el momento el gobierno municipal encabezado por Daniel Serrano Palacios no ha dado a conocer ninguna postura al respecto. Tampoco la Fiscalía.