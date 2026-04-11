México

Rubalcava pide paciencia y revela reducción de trenes en 12 líneas del Metro

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, solicita comprensión a los usuarios tras presencia de menos trenes circulando en todas las líneas

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Entre remodelación y gran afluencia los usuarios han reportado las deficiencias del servicio.
Entre remodelación y gran afluencia los usuarios han reportado las deficiencias del servicio.

El director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, pide paciencia a los usuarios ante los recientes retrasos y la saturación en varias líneas, mientras las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo avanzan hacia una posible solución.

Este viernes, un grupo de trabajadores del Metro dejó de laborar horas extras como medida de presión, lo que redujo la cantidad de trenes en circulación en las 12 líneas.

La medida causa afectaciones visibles para miles de usuarios que dependen del transporte para sus traslados diarios.

El director Rubalcava reconoce que la negociación con el sindicato es lenta, pero asegura que existe una propuesta “seria y muy sensible” que, según sus palabras, permitiría tanto atender las demandas laborales como optimizar el presupuesto del organismo.

Ruvalcaba mostró el proceso de mejoras en la línea 4 (X/ @AdrianRubalcava)
Ruvalcaba mostró el proceso de mejoras en la línea 4 (X/ @AdrianRubalcava)

Disminución de trenes provoca saturación en las líneas

La suspensión de horas extra por parte de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo impactó de forma directa en la cantidad de trenes disponibles en la red.

Esta situación generó demoras y aglomeraciones en estaciones clave.

El funcionario sostuvo que la propuesta presentada al sindicato está en revisión por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Rubalcava insistió en que el proceso avanza de forma positiva y que la vocación de servicio de los trabajadores será un factor determinante para lograr un acuerdo.

Reportan retraso en la Línea 3 del Metro, entre remodelación y gran afluencia los usuarios han reportado las deficiencias del servicio.
Reportan retraso en la Línea 3 del Metro, entre remodelación y gran afluencia los usuarios han reportado las deficiencias del servicio.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha mostrado interés en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Metro.

Rubalcava informó que la mejora en los esquemas laborales debe ir acompañada de una optimización en el servicio para los usuarios, quienes enfrentan las consecuencias inmediatas de la protesta sindical.

El funcionario pidió “comprensión y paciencia”, y afirma: “Entendemos la afectación que se está generando en estos momentos a los usuarios y les pedimos un poquito de paciencia”.

Negociación sindical se encuentra en etapa avanzada

El director del Metro sostuvo que las pláticas con la dirigencia sindical “van muy avanzadas” y que la propuesta en la mesa permitiría redireccionar recursos para fortalecer la operación.

Rubalcava subrayó que la propuesta busca eficiencia presupuestal y atender las exigencias de la base trabajadora.

“Estoy convencido de que con la propuesta que ya se puso en la mesa entre las partes vamos a poder transitar de manera correcta”, señala.

Rubalcava reiteró su respeto a las expresiones sindicales y expresa confianza en que el diálogo y la concertación permitan restablecer la normalidad en el servicio.

El funcionario expresó que la vocación de servicio de los empleados del Metro será clave para alcanzar un acuerdo definitivo.

La revisión de la propuesta sindical y la expectativa de una pronta aprobación mantienen la atención de las autoridades y los usuarios del Metro, quienes esperan una solución que permita recuperar la regularidad del servicio y mejorar las condiciones laborales del personal.

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