Asesinan a estudiante de la FES Cuautitlán con dos disparos: UNAM exige justicia

El alumno era estudiante de administración de la Fes Cuatitlán

Un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM murió luego de recibir disparos durante un presunto asalto en la calle Narciso Mendoza, en el pueblo de San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, el jueves alrededor de las 14:00. Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la institución, fue identificado como la víctima. La comunidad universitaria exige que las autoridades esclarezcan el crimen y lleven ante la justicia a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, Cristóbal Castillo habría sido atacado mientras transitaba por la vía pública. Al joven le dispararon en dos ocasiones y perdió la vida en el sitio; su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta. Hasta ahora, ninguna persona ha sido detenida y las autoridades ministeriales mantienen abiertas las diligencias para determinar lo ocurrido.

El caso provocó una reacción inmediata entre estudiantes, docentes y directivos de la FES Cuautitlán, quienes junto con la UNAM expresaron rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia. La universidad condenó el homicidio a través de un comunicado: “Demandamos de las autoridades correspondientes el esclarecimiento de este hecho, así como una investigación eficaz que permita llevar ante la justicia a la o las personas responsables de este crimen”, señala el posicionamiento oficial.

La FES Cuautitlán también extendió su solidaridad y respeto al duelo de la familia y amistades de la víctima. La exigencia de justicia se suma a la petición de garantizar la seguridad de los alumnos en el Estado de México y en la zona donde ocurrió el ataque. El hecho ha provocado consternación y atención entre la comunidad académica.

La investigación por el asesinato de Joel Ulises Cristóbal Castillo sigue en curso. Las autoridades locales no han dado a conocer avances sobre posibles sospechosos ni presentaron resultados respecto a la identificación de los responsables. La comunidad estudiantil y la UNAM insisten en que se realice una labor exhaustiva para evitar la impunidad en este caso.

La UNAM exige investigación y justicia por el homicidio en Cuautitlán Izcalli

La UNAM pidió a las autoridades actuar de manera eficaz en el caso, mientras la Fiscalía del Estado de México desarrolla la investigación para esclarecer el asesinato. El crimen ha generado preocupación por la seguridad de los estudiantes que transitan por esta zona y reabre la discusión sobre la violencia en municipios del Valle de México.

El homicidio de Cristóbal Castillo ocurrió en un horario diurno y en una zona transitada, lo que agrava la percepción de inseguridad en el municipio de Cuautitlán Izcalli. La exigencia de justicia se mantiene, al igual que el llamado a fortalecer la vigilancia y protección para la población estudiantil.

Puntos principales:

Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la FES Cuautitlán, murió tras recibir dos disparos en un presunto asalto en Cuautitlán Izcalli.

La UNAM y la comunidad universitaria exigieron a las autoridades el esclarecimiento del caso y justicia para la víctima.

Las autoridades estatales mantienen abierta la investigación, sin detenidos hasta el momento.

Cinco alumnos murieron en accidente

Los cinco alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM que perdieron la vida el 20 de mayo de 2025 tras caer al canal Emisor Poniente, se encontraban estudiando la carrera de médico veterinario zootecnista, en el Campus 4 ubicado en San Sebastián Xhala.

La FES Cuautitlán publicó a través de sus redes sociales esquelas lamentando los hechos y externando sus condolencias a los familiares y amigos de los 5 estudiantes fallecidos, quienes quedaron atrapados dentro de un auto compacto que se cayó al canal.

Carlos Tadeo Salazar Murillo, Daniel Elías Gil Rodríguez, Emilio Daniel Pacheco García, Jonathan Ignacio de la Cruz Vite y José Alberto Espinosa Aranda, son los 5 tripulantes de la unidad Renault Kwid que se volcó hacia el Emisor Poniente la tarde de ayer y cuyos cuerpos fueron rescatados por bomberos municipales.