México

Cigarros, alcohol y medicamentos: decomisan 50 toneladas de productos en la Central de Abasto de la CDMX

La mercancía asegurada tiene un valor de más de tres millones de pesos

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Las acciones fueron realizadas por agentes de la SSC y servidores de la COFEPRIS. Crédito: SSC
Las acciones fueron realizadas por agentes de la SSC y servidores de la COFEPRIS. Crédito: SSC

Este viernes 10 de abril, una bodega ubicada en el pasillo “H” de la Central de Abasto en la Ciudad de México fue escenario de un operativo en el que autoridades decomisaron 50 toneladas de mercancía, valuada en más de 3 millones de pesos.

El aseguramiento lo realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y apoyo de la Secretaría de Marina (Marina), durante una verificación administrativa derivada de investigaciones sobre la venta ilegal de productos.

Personal de COFEPRIS inspeccionando el las botellas de alcohol. Crédito: SSC
Personal de COFEPRIS inspeccionando el las botellas de alcohol. Crédito: SSC

La SSC reportó mediante un comunicado oficial que la acción llevó a la suspensión total de actividades en el establecimiento, luego de detectar fauna nociva -ratas- y prácticas de almacenamiento insalubres.

El operativo también incluyó la recolección de muestras para análisis en laboratorio, con el fin de determinar la presencia de sustancias prohibidas en las bebidas aseguradas.

Decomiso de cigarros y bebidas alcohólicas sin acreditación

En el lugar, personal de la COFEPRIS y la SSC aseguraron 4 mil 350 cajetillas de cigarros que no contaban con los pictogramas de advertencia sanitaria obligatorios y 3 mil 663 bebidas alcohólicas de distintas marcas, cuyas etiquetas no acreditaban su autenticidad.

La autoridad sanitaria también retuvo 445 piezas de productos de tabaco por incumplir con el etiquetado, 75 botellas de bebidas alcohólicas por condiciones inadecuadas de almacenamiento y 335 botellas adicionales como medida preventiva.

El negocio fue revisado por agentes capitalinos y personal de salubridad. Crédito: SSC
El negocio fue revisado por agentes capitalinos y personal de salubridad. Crédito: SSC

La revisión reveló que el encargado del establecimiento no pudo acreditar la procedencia legal de la mercancía. Por ello, la totalidad de los productos fue asegurada y trasladada ante el agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Medicamentos con irregularidades sanitarias

Durante la inspección, la COFEPRIS detectó 188 cajas de medicamentos que no cumplían con las condiciones mínimas de higiene y sanidad requeridas para su comercialización.

Ninguno de los productos tenía la documentación necesaria para demostrar su autenticidad, ni los permisos para su venta, según el reporte oficial. Las autoridades señalaron que las condiciones de almacenamiento de los medicamentos representaban un riesgo para la salud pública.

Además, la autoridad sanitaria retuvo 13 piezas de alcohol sin desnaturalizar y 117 productos diversos, todos almacenados en condiciones consideradas inadecuadas.

Medidas y consecuencias tras el operativo

Autoridades suspendieron actividades en la bodega. Crédito: SSC
Autoridades suspendieron actividades en la bodega. Crédito: SSC

Como resultado de las anomalías detectadas, la COFEPRIS aplicó la suspensión total de actividades en la bodega ubicada en el pasillo H de la Central de Abasto, la cual se encuentra en la alcaldía Iztapalapa. El cierre se ordenó tras la identificación de fauna nociva -ratas- y prácticas de almacenamiento que no cumplían con los estándares sanitarios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló en su informe que con este tipo de acciones busca colaborar con autoridades locales y federales para combatir la distribución de productos ilegales y atender denuncias ciudadanas relacionadas con la salud y seguridad de la población.

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