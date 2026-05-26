Movimientos bancarios y celulares apagados: qué se sabe de la desaparición de Zafar Mawani y Guillermo Hidalgo en la CDMX

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz están desaparecidos desde el 20 de mayo. (FGJCDMX)

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57, son pareja y ciudadanos mexicoamericanos. Desaparecieron el 20 de mayo de 2026 en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con información obtenida por Nmás, la pareja salió ese día desde Huixquilucan, Estado de México, para visitar una empresa de elevadores que instalarían en su casa; ese martes debían regresar para dar seguimiento al proyecto.

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Al llegar al punto de encuentro, enviaron la ubicación a una amiga, sin embargo, los teléfonos celulares de ambos fueron apagados y no se supo más de ellos.

Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) emitió fichas de búsqueda el 23 de mayo. Sus allegados también han pedido notificar el caso a la Embajada de Estados Unidos.

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Las cuentas bancarias registraron movimientos sospechosos

El día 21 de mayo, 24 horas después de que la pareja dejara de dar señales, la cuenta bancaria de uno de ellos registró movimientos con tarjeta.

En las horas siguientes, la institución financiera emitió alertas automáticas: alguien había dado de alta a varias personas para realizarles transferencias. Los allegados de Mawani e Hidalgo Ortiz califican esos movimientos como “extraños” y ahora temen que ambos hayan sido víctimas de algún delito.

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Quiénes son y cómo identificarlos

Zafar Padamsee Mawani (FGJCDMX)

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz son pareja: uno de ellos es empresario y el otro diseñador. Ambos son ciudadanos mexicoamericanos.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Mawani tiene 56 años, es hombre y mide 1.75 metros. Es de descendencia keniana. El día de su desaparición vestía camisa de cuadros rojos. Su folio de búsqueda es D/01875/2026/CBP.

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Hidalgo Ortiz tiene 57 años, es hombre y mide 1.70 metros. Sus señas particulares incluyen perforaciones en ambos oídos y un tatuaje de amor y paz en la cara interna del brazo. El día que desapareció vestía playera color crema (beige) tipo polo. Su folio es D/01872/2026/CBP.

Las fichas fueron emitidas el 23 de mayo, tres días después de la desaparición. Las emitió la FGJCDMX en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas y la SSC. Ambas consignan que los dos hombres se encontraban en la colonia Isidro Fabela y que desde ese momento se desconoce su paradero.

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La Fiscalía CDMX ofrece hasta 500,000 pesos por información sobre 33 desaparecidos

El caso de Mawani e Hidalgo Ortiz ocurre en el contexto de una ofensiva de la FGJCDMX para incentivar la localización de personas desaparecidas en la capital.

Ana Amelí García, desaparecida en la zona del Ajusco, al sur de la CDMX. REUTERS/Alicia Fernandez NO RESALES. NO ARCHIVES

Este lunes 25 de mayo, la dependencia publicó en la Gaceta Oficial 33 avisos de recompensa con una bolsa total de hasta 17 millones de pesos, a razón de 500,000 pesos por cada caso.

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Entre los nombres que aparecen en los avisos está el de Ana Amelí García Gámez, la joven que desapareció en julio de 2025 en la zona del Ajusco. La Fiscalía ofrece la recompensa tanto para quienes brinden información que permita localizar a las personas desaparecidas como para quienes ayuden a identificar, localizar y poner a disposición de la autoridad a los responsables de sus desapariciones.

La FGJCDMX también publicó un aviso adicional con recompensa de 500,000 pesos para quien aporte información que lleve a la localización y aprehensión de Laura Cristina García Clemente, señalada como presunta responsable de delito de feminicidio.

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La información puede entregarse en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, ubicada en República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; al correo recompensas@fgjcdmx.gob.mx; o al teléfono 55 5345 5400.