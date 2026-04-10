Revocan liberación de los 11 policías municipales ligados al CJNG en Michoacán: esto resolvió el Poder Judicial

Los elementos fueron detenidos en la región de Zamora. (imagen ilustrativa) REUTERS/Stringer/File Photo

El Poder Judicial de Michoacán revocó la liberación de los 11 policías municipales de Ecuandureo detenidos un día después del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras determinar que existen elementos suficientes para mantenerlos sujetos a proceso penal.

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) apeló la suspensión condicional que permitió la salida de los elementos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó la autoridad judicial en un comunicado consultado por Infobae México.

El órgano judicial ordenó que un juez diferente convoque a audiencia en un plazo máximo de 48 horas para definir si los uniformados permanecerán bajo medidas cautelares como prisión preventiva.

Reportes previos de este medio, basados en información oficial, revelaron que ninguno de los once elementos estaba registrado como activo ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que implica que operaban fuera de los controles oficiales.

Los policías municipales fueron detenidos un día después del abatimiento de "El Mencho", durante los operativos contra el cártel para restablecer la seguridad. (Anayeli Tapia/Infobae)

Datos revelados al inicio de su proceso por el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, señalaron que diez de los acusados son originarios de Jalisco y uno de Michoacán. Además, entre los 11 detenidos se encuentra el Director de Seguridad Pública Municipal.

El tribunal reiteró que el proceso penal seguirá su curso hasta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Tribunal de Disciplina Judicial suspendió al juez que liberó a los policías

En el mismo comunicado fue confirmado, como ya lo había reportado este medio, que la Comisión de Disciplina Judicial solicitó a la Unidad de Investigación del tribunal que integre una indagatoria por posible falta administrativa de la persona juzgadora que permitió la salida de los policías.

La investigación determinó la necesidad de al funcionario funcionaria mientras se esclarecen los hechos. La suspensión fue aprobada en sesión extraordinaria de la comisión, la cual, según el reporte, garantizó el derecho de defensa y audiencia del juez involucrado.

La medida busca evitar cualquier interferencia en el desarrollo del procedimiento disciplinario. El Poder Judicial aseguró que todas las diligencias se realizarán con apego a derecho y que la persona juzgadora tendrá plenamente salvaguardados sus derechos durante la investigación.

Cuál es el presunto vínculo de los uniformados con el CJNG

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, detalló que los policías fueron detenidos en la región de Zamora a bordo de una unidad oficial, en la que también portaban drogas e insignias del CJNG.

En conferencia de prensa, explicó que las primeras investigaciones señalan que los policías informaban los movimientos de las fuerzas federales y estatales durante el operativo implementado después del abatimiento de “El Mencho”.

Así fueron presentados los elementos municipales tras su detención. (SSP Michoacán)

El fiscal mencionó que, durante el arresto, los uniformados mostraron sus celulares y se detectó la presencia de grupos de WhatsApp con nombres alusivos a la organización criminal.

De acuerdo con declaraciones previas de Torres Piña, entre los delitos cometidos por los elementos municipales están amenazaban contra la Guardia Civil, quienes se encargaban de liberar las carreteras bloqueadas durante los narcobloqueos.

El fiscal subrayó que los detenidos ejercían funciones de halconeo para la organización y no estaban registrados oficialmente como elementos activos, lo que refuerza la hipótesis de su colaboración directa con el grupo criminal.

Por otra parte, reportes extraoficiales señalan que los narco parches incautados entre las pertenencias de los oficiales tenían referencias directas a las Fuerzas Especiales del R1, célula del CJNG liderada por Rubén Guerrero, hijo de “El Tío Lako”. Cabe señalar que “El R1″ también fue abatido por fuerzas federales durante los enfrentamientos desencadenados por el CJNG el pasado 22 de febrero de 2026.