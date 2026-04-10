México

Detienen en México a Yoexy Vila, cubano buscado en EEUU por narcotráfico

El arresto lo realizaron autoridades mexicanas en el estado de Quintana Roo, tras el intercambio de información con agencias estadounidenses

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La captura fue realizada por autoridades federales en coordinación en la SSP de Quintana Roo. Crédito: SSPC
La captura fue realizada por autoridades federales en coordinación en la SSP de Quintana Roo. Crédito: SSPC

Autoridades federales y estatales detuvieron en Quintana Roo a Yoexy Vila Hernández, ciudadano cubano que era buscado por Estados Unidos por el delito de conspiración para la distribución de sustancias controladas, también conocido como narcotráfico.

Fuentes federales consultadas por Infobae México revelaron que Yoexy forma parte de un grupo delictivo independiente y cuenta con una orden de aprehensión en Tampa, Florida.

Según los reportes oficiales, las fuerzas de seguridad ubicaron a Vila Hernández en el municipio de Benito Juárez como parte de un trabajo coordinado con agencias estadounidenses.

El arresto se realizó en la colonia Gran Santa Fe II, donde los elementos de seguridad realizaban recorridos en las calles Gran Canaria y Cartagena. Tras el arresto le fue realizada una inspección en la que aseguraron una motocicleta y procedieron a notificar al detenido sobre sus derechos legales, para después ponerlo a disposición del Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República.

La captura ocurrió tras un operativo conjunto de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Coordinación binacional permitió ubicar al detenido en Benito Juárez

Según los reportes oficiales, emitidos por la SSPC este 10 de abril, el intercambio de información realizado entre instituciones mexicanas y estadounidenses fue clave para dar seguimiento a las líneas de investigación sobre grupos delictivos independientes.

El arresto fue ejecutado por elementos de la SSPC junto con otras dependencias estatales y federales. (imagen ilustrativa) (FGJEO)
El arresto fue ejecutado por elementos de la SSPC junto con otras dependencias estatales y federales. (imagen ilustrativa) (FGJEO)

La detención de Vila Hernández respondió a una solicitud de autoridades de la ciudad de Tampa, quienes mantienen una orden de arresto en su contra.

El gabinete de seguridad mantiene el compromiso de colaboración internacional

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que la captura de Vila Hernández se dio como parte de los esfuerzos conjuntos para atacar a generadores de violencia y fortalecer el Estado de derecho en el país.

Además, las instituciones participantes refrendaron su política de colaboración permanente con agencias internacionales para combatir delitos de alto impacto.

El gabinete de seguridad federal destacó que la acción en Benito Juárez es una muestra de la coordinación entre instancias mexicanas y estadounidenses para localizar y detener a personas requeridas por la justicia de otros países.

El caso de Yoexy Vila Hernández se suma a los operativos recientes para desarticular redes de tráfico de drogas entre ambos países.

Otros detenidos con cargos en Estados Unidos

La detención de Yoexy Vila Hernández no ha sido un caso aislado. En las últimas semanas, la colaboración entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses permitió la captura en territorio nacional de otros fugitivos señalados por delitos graves en Estados Unidos.

Samuel Ramírez JR fue detenido en Sinaloa (FBI)
Samuel Ramírez JR fue detenido en Sinaloa (FBI)

El 10 de marzo de 2026, autoridades mexicanas detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Samuel Ramírez Jr., considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Ramírez Jr. era requerido en Washington por el asesinato de Jessyca Hohn y Katie Duhnke, así como por tentativa de homicidio. El arresto se concretó poco más de una hora después de que fuera incluido en la lista de los Diez Más Buscados. Tras ser asegurado, fue deportado para enfrentar cargos en el Tribunal Superior del Condado de

Los detenidos son requeridos en diversas cortes de EEUU. Crédito: FGR
Los detenidos son requeridos en diversas cortes de EEUU. Crédito: FGR

En otros hechos, el 18 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la República informó la captura, en distintos estados del país, de siete personas buscadas por autoridades estadounidenses. Los detenidos enfrentan acusaciones por narcotráfico, homicidio y abuso sexual de menores. Los operativos se realizaron en Baja California, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, a partir de solicitudes formales de agencias estadounidenses y en coordinación directa con autoridades mexicanas.

Estas acciones recientes muestran el nivel de cooperación binacional para ubicar y detener a personas requeridas por la justicia de Estados Unidos.

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