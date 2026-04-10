México

Las claves para entender el caso de Micky Hair; el crimen que impactó al mundo del espectáculo en México

Entre sus clientas famosas destacan Ángela Aguilar, Kenia Os, Natalia Dupeyrón, Regina Peredo, María Fernanda Beltrán Figueroa y Priscila Escoto

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El asesinato de Micky Hair provocó conmoción en redes sociales, donde artistas y seguidores expresaron condolencias y demandan justicia a las autoridades de CDMX (Instagram: micky_hair)
El asesinato de Micky Hair provocó conmoción en redes sociales, donde artistas y seguidores expresaron condolencias y demandan justicia a las autoridades de CDMX (Instagram: micky_hair)

El caso de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, vuelve a estar en la mirada pública con la detención de los presuntos autores materiales de su asesinato.

Las detenciones corresponden a Ángel “N”, de 19 años, capturado el 6 de marzo en la alcaldía Cuauhtémoc. Un segundo implicado, de 24 años, fue detenido en Nezahualcóyotl, Estado de México, y trasladado a un centro penitenciario del oriente de la capital.

Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado.

Autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México lograron la detención tras meses de análisis de videovigilancia y trabajo coordinado, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En diciembre de 2025, la Policía de la Ciudad de México detuvo a José Eduardo “N” en la alcaldía Azcapotzalco, señalado como colaborador logístico en la huida de los agresores.

Las autoridades informaron que los tres detenidos estarían implicados en el homicidio de Micky Hair, ocurrido en septiembre de 2025 frente al salón Micky Hair Masaryk en Polanco.

Las detenciones derivan de pruebas recolectadas y seguimiento institucional.

El homicidio: ejecución directa en una de las zonas más exclusivas

Detenidos por asesinato del estilista Micky Hair en Polanco
Foto: Instagram / FGJCDMX

El asesinato de Micky Hair ocurrió la noche del lunes 29 de septiembre de 2025 en el cruce de Moliere y Presidente Masaryk, en Polanco. De acuerdo con la SSC y el alcalde de Miguel Hidalgo, Miguel Tabe, fue un ataque directo.

Los agresores, a bordo de una motocicleta, interceptaron al estilista al salir del salón y le dispararon varias veces.

Videos y testimonios en redes sociales identifican a la víctima como Miguel de la Mora, información corroborada por su edad y vestimenta mostrada horas antes en sus historias de Instagram, según reportes.

Días previos al crimen, De la Mora denunció amenazas y solicitó una orden de restricción ante la FGJCDMX contra un individuo identificado como Eduardo E..

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si existe relación entre estas amenazas y el móvil del asesinato.

Asesinato Micky Hair, Miguel de la Mora: sigue en vivo toda la información sobre el homicidio que sacude a Polanco en CDMX (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Asesinato Micky Hair, Miguel de la Mora: sigue en vivo toda la información sobre el homicidio que sacude a Polanco en CDMX (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Carrera mediática, clientela de alto perfil y precios exclusivos

Miguel de la Mora, reconocido estilista asesinado en Polanco (Instagram)
Miguel de la Mora, reconocido estilista asesinado en Polanco (Instagram)

Miguel de la Mora forjó su carrera en Guadalajara y, en junio de 2024, abrió la sucursal Micky Hair Salón Masaryk en la Ciudad de México. Su salón ganó notoriedad por atender a celebridades, influencers y empresarias. Entre sus clientas destacan Ángela Aguilar, quien documentó un procedimiento de extensiones; Kenia Os, Natalia Dupeyrón, Regina Peredo, María Fernanda Beltrán Figueroa y Priscila Escoto.

En redes sociales, De la Mora superaba 168.000 seguidores en su cuenta personal y el salón sumaba 24,700 seguidores. Mostraba viajes de trabajo a Japón, Brasil, París y Nueva York, así como afinidad por marcas de lujo como Cartier, Louis Vuitton y Hermès.

Usuarios en redes sociales compartieron cotizaciones de hasta 118.390 pesos por extensiones y coloración en el salón, mientras otra cotización alcanzó 116 mil pesos por 200 gramos de extensiones.

Círculo personal y vínculo con Diana Esparragoza

Miguel de la Mora mantenía una relación cercana con Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”. Ambos realizaron viajes recientes, incluidos trayectos a Punta Mita y Japón. La amistad generó especulación en redes sociales tras el asesinato.

En entrevista, De la Mora relató que inició en el estilismo invitado por una amiga a un taller profesional. Expresó que la peluquería le permitió “conectar con muchísimas personas maravillosas” y “empoderar a las mujeres”.

Reacciones y seguimiento judicial

El homicidio de Micky Hair provocó expresiones de condolencia entre clientes, artistas y seguidores, quienes llenaron sus redes sociales con mensajes de luto tras confirmarse el ataque directo.

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