Diego Boneta confirma su separación de Renata Notni y revela las razones de su ruptura tras cinco años juntos

Diego Boneta confirma el fin de su relación con Renata Notni tras cinco años de noviazgo en entrevista para Despierta América. (Foto: @diego/Instagram)

La noticia sobre la ruptura de Diego Boneta y Renata Notni tomó fuerza luego de que el actor confirmara ante el programa Despierta América el final de su relación.

El intérprete detalló que, tras cinco años de noviazgo, ambos acordaron separarse, pero persiste el cariño. Tras su declaración, la atención pública y el interés mediático crecen en redes sociales y espacios de espectáculos.

De acuerdo con el actor de 35 años, la decisión llega “de común acuerdo”, pues ambos buscan “lo mejor para la otra persona”. Asimismo, enfatizó en que Notni es “una mujer increíble” y el respeto mutuo se mantiene.

El actor de 35 años revela que la decisión de la ruptura fue de común acuerdo y prioriza el respeto mutuo. (@diego, Instagram)

Por su parte, la intérprete ha decidido mantener la reserva sobre los motivos del rompimiento. De acuerdo con Boneta, ambos acordaron no compartir más información, aunque confirmó que ya no viven juntos, cerrando una etapa de convivencia que marcó su historia como pareja.

Boneta atribuye la decisión a un acuerdo conjunto y el respeto se mantiene en el cierre

La relación de Diego Boneta y Renata Notni se distinguió por su bajo perfil y la búsqueda de estabilidad: “Hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo. Ella es una mujer increíble”.

“De repente las cosas llegan al fin de su ciclo. Dentro de todo, creo que fue muy lindo porque las cosas acabaron con mucho amor”, señaló en la misma entrevista con Despierta América.

El actor reiteró que la separación es una cuestión íntima y que ambos priorizan el respeto sobre cualquier polémica. Hasta ahora, la actriz no ha emitido comentarios adicionales y prefiere concentrarse en sus proyectos profesionales.

Renata Notni mantiene discreción sobre los motivos de la separación mientras sigue enfocada en su carrera profesional. (Instagram @rennotni)

Rumores previos y un video viral alimentaron la especulación en redes sociales

Semanas antes de la confirmación oficial, en redes sociales se intensificaron los rumores sobre la posible ruptura de la pareja. La ausencia de imágenes conjuntas y la falta de apariciones públicas en alfombras rojas despertaron la atención de sus seguidores.

Uno de los episodios que incrementó la especulación es la difusión de un video grabado durante un concierto en la Ciudad de México. En el material se observa a la actriz jalando el cabello de su entonces pareja, lo que generó opiniones divididas.

La viralización del video y la ausencia de declaraciones formales, alimentaron el interés mediático y la conversación en el ámbito del espectáculo mexicano.

Un video viral grabado en la Ciudad de México alimenta la especulación sobre la relación al mostrar un momento polémico entre Notni y Boneta. (TikTok Renata Notni)

El hermetismo de la pareja contrasta con los recuerdos de su historia y su impacto en el medio

La relación entre Diego Boneta y Renata Notni comienza en 2019 y se caracteriza por su estabilidad y bajo perfil.

Durante cinco años, ambos evitan controversias y mantienen su vida privada alejada de los medios.

Comparten logros profesionales y dan muestras públicas de apoyo mutuo en sus carreras.

Renata Notni destaca en una entrevista para la revista Quién que su vida personal tiene un impacto positivo en su trabajo.

El manejo reservado de su relación contribuye a una imagen pública de equilibrio y estabilidad.

Tras la separación, la pareja opta por no hacer comentarios sobre detalles personales y continúa enfocada en sus respectivos proyectos.