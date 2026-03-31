México

Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación tras cinco años juntos: estas son las polémicas que rodearon a la pareja

Sin comunicados ni publicaciones recientes, la relación entre los reconocidos actores mexicanos se convierte en tendencia y despierta el interés de quienes buscan respuestas en sus redes

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Renata Notni y Diego Boneta se han vuelto una de las parejas más populares de la farándula mexicana (Instagram @rennotni)
La ausencia de confirmación sobre la separación de Diego Boneta y Renata Notni desata rumores en redes sociales y medios de entretenimiento. - (Instagram @rennotni)

La historia entre Diego Boneta y Renata Notni estaría llegando a su fin tras cinco años juntos, según versiones que han tomado fuerza en las últimas horas. Aunque no existe confirmación directa, el tema ya domina la conversación en el mundo del espectáculo.

El silencio de ambos ha sido clave para que las especulaciones crezcan. La ausencia de declaraciones oficiales, sumada a cambios evidentes en su actividad pública, ha sido interpretada por seguidores como una señal de ruptura.

De acuerdo con información de la revista Quién, la decisión habría sido mutua. Sin embargo, la falta de una postura clara mantiene la incertidumbre y deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre lo que realmente ocurrió.

Además se menciona que la actriz participó como invitada en la edición de marzo de la revista, oportunidad en la que compartió reflexiones sobre la manera en que su vida personal influye en el destacado momento profesional que atraviesa. La actriz abordó el vínculo entre ambos ámbitos, resaltando cómo sus experiencias personales han impactado positivamente en su carrera.

Señales que encendieron las alarmas

Diego Boneta y Renata Notni revelaron que viven juntos.
A pesar de los rumores, no hay declaraciones oficiales sobre una ruptura, lo que mantiene viva la conversación y la expectativa entre los admiradores. - (@diego, Instagram)

Las primeras dudas surgieron cuando fans detectaron que la pareja dejó de compartir contenido juntos en redes sociales. Esta ausencia rompió con una dinámica constante desde que hicieron pública su relación.

A ello se suma que no han coincidido en eventos ni alfombras rojas desde hace varios meses. Este distanciamiento en espacios públicos reforzó la idea de que algo cambió entre ellos.

Pese a estas señales, no hay confirmación oficial por parte de los involucrados. La situación se mantiene en el terreno de la especulación, impulsada principalmente por la atención mediática y el seguimiento constante de sus admiradores.

El episodio que desató controversia

Diego Boneta y Renata Notni no han mencionado planes de boda (Instagram @rennotni)
Seguidores detectan señales de distanciamiento entre Diego Boneta y Renata Notni tras cambios en su actividad digital y ausencia de interacción en redes. - (Instagram @rennotni)

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. Un video viral mostró a Renata Notni jalando el cabello de Diego Boneta en medio de lo que parecía una discusión.

Las imágenes generaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios calificaron el momento como preocupante, otros lo interpretaron como una interacción sin mayor gravedad entre la pareja.

Ante la polémica, la actriz aclaró públicamente que el clip estaba fuera de contexto y afirmó que se trató de un juego. “La violencia nunca es aceptable”, señaló, buscando frenar las críticas y evitar interpretaciones erróneas.

Una relación bajo el ojo público

Renata Notni y Diego Boneta dan a conocer su amor en redes sociales (Instagram @rennotni)
Desde 2020, la relación entre Diego Boneta y Renata Notni era considerada una de las más estables del espectáculo mexicano. - (Instagram @rennotni)

Desde sus inicios, la pareja despertó interés por mantener un perfil relativamente discreto. Aunque compartían momentos en redes, evitaban exponer detalles íntimos de su vida personal.

Esa combinación de cercanía y reserva fortaleció la percepción de estabilidad que proyectaban, lo que hace que los rumores actuales resulten aún más llamativos para el público.

Hoy, sin confirmaciones y con múltiples versiones circulando, su historia parece entrar en pausa. Mientras tanto, la conversación sigue creciendo alrededor de una relación que pasó de ser ejemplo de solidez a protagonista de la polémica.

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