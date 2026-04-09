Reportan nueva explosión en el Metro CDMX: qué pasó en la Línea 4 hoy 9 de abril

Usuarios captaron el momento en el que se registró una explosión en la Línea 4 del Metro CDMX (Captura redes sociales)

Un nuevo incidente se registró en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), en esta ocasión el siniestro ocurrió en la Línea 4 y causó la suspensión del servicio. Fue la mañana de este jueves 9 de abril que reportaron una supuesta explosión en las vías de la estación Morelos, lo que originó afectaciones en la operación de los trenes.

Alrededor de las 09:00 horas de este jueves ocurrió el incidente, usuarios captaron en video el momento en el que se originó fuego un la zona de vías por un corto circuito, esta situación generó destellos y estruendos, por lo que las personas aseguraron que se trató de una explosión.

Personal del STC Metro evacuó a los pasajeros e informaron sobre la suspensión del servicio, a través de sus canales oficiales precisaron qué estaciones cerraron:

“En la Línea 4 no se ofrece servicio en el tramo Canal del Norte–Santa Anita.En apoyo a las personas usuarias, se coordinó el servicio de unidades de @RTP_CiudadDeMex de Consulado a Santa Anita, en ambos sentidos.Personal de distintas áreas del Sistema continúa laborando en la zona. Toma previsiones".

¿Qué pasó en la Línea 4 del Metro CDMX este 9 de abril?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro captaron el momento en que se registró una aparente explosión en las vías de la Línea 4, generando una densa columna de humo y expectación entre los pasajeros (X/ @CronicasLDN)

El director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó sobre un corte de energía en la Línea 4 tras registrarse un corto circuito durante el paso de un tren. “Se realiza un corte de energía en la Línea 4 para que personal del Sistema lleve a cabo una inspección en la zona de vías, luego de registrarse un corto circuito al paso de un tren, a fin de determinar la causa”, publicó Rubalcava en la red social X.

La suspensión afectó el tramo entre Canal del Norte y Santa Anita, mientras que el servicio se mantuvo operando de Martín Carrera a Consulado. El funcionario explicó que el corte de energía fue necesario para que el personal especializado del Metro pudiera inspeccionar la zona de vías donde ocurrió el incidente.

Más tarde, alrededor del mediodía, el director del STC Metro precisó que el servicio fue reestablecido en su totalidad.

Reestablecen servicio en la Línea 4 del Metro CDMX

(X/ @MetroCDMX)

El director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, anunció la reanudación total del servicio en la Línea 4 tras la suspensión parcial ocasionada por un corto circuito. “Al momento, se reanuda el servicio en la Línea 4 del Metro CDMX, de Martín Carrera a Santa Anita, tras concluir los trabajos en la zona de vías”, publicó Rubalcava en X.

confirmó que el servicio volvió a funcionar en toda la Línea 4, después de que el personal técnico concluyera las inspecciones y reparaciones necesarias en la zona de vías donde se había registrado el incidente. El corte de energía y la suspensión temporal afectaron el tramo entre Canal del Norte y Santa Anita, mientras los especialistas determinaban el origen del corto circuito y realizaban los trabajos correctivos.

En su mensaje, el director del Metro agradeció la labor del equipo del Sistema, así como el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, que ofreció alternativas de movilidad para los usuarios durante la contingencia.