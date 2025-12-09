El abogado de El Mayo Zambada solicitó prórroga de 90 días para entregar documentos en su juicio en EEUU

El abogado de Ismael Zambada García, señalado como líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, solicitó al Tribunal del Distrito Este de Nueva York una ampliación de plazo para la entrega del memorando de sentencia.
Según consta en una carta formal firmada por Frank A. Pérez el 9 de diciembre de 2025, la solicitud de retrasar 90 días la sentencia del 12 de enero es debido a que existe una “mayor violencia e inestabilidad” en México.
Además, otra de sus razones es porque ha tenido dificultades para contactar a “testigos y familiares” necesarios para preparar los documentos judiciales.
***Información en desarrollo***
