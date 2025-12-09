México

El abogado de El Mayo Zambada solicitó prórroga de 90 días para entregar documentos en su juicio en EEUU

El abogado del líder del Cártel de Sinaloa pidió más tiempo argumentando que su colaboración es limitada con su cliente

Guardar
El abogado del Mayo Zambada
El abogado del Mayo Zambada pidió aplazar la entrega del memorando de sentencia. (REUTERS/Jane Rosenberg)

El abogado de Ismael Zambada García, señalado como líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, solicitó al Tribunal del Distrito Este de Nueva York una ampliación de plazo para la entrega del memorando de sentencia.

Según consta en una carta formal firmada por Frank A. Pérez el 9 de diciembre de 2025, la solicitud de retrasar 90 días la sentencia del 12 de enero es debido a que existe una “mayor violencia e inestabilidad” en México.

Además, otra de sus razones es porque ha tenido dificultades para contactar a “testigos y familiares” necesarios para preparar los documentos judiciales.

***Información en desarrollo***

Temas Relacionados

Mayo ZambadaFrank PerezSentenciaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de CDMX emite bono verde por 3 mil mdp en BMV para construir nuevas líneas del Cablebús

La jefa de Gobierno y el secretario de Hacienda encabezaron el campanazo de apertura en la Bolsa Mexicana de Valores

Gobierno de CDMX emite bono

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: segunda manifestación en avenida Eje Central

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

SICT presenta avance del 78% en el Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” en la Mixteca oaxaqueña

Autoridades informaron sobre los adelantos realizados en el año 2025 en plan que impulsa la modernización de infraestructura vial en carreteras del estado de Oaxaca

SICT presenta avance del 78%

Beca por Aprovechamiento Académico Edomex: esta es la fecha límite para el registro a estudiantes universitarios

Es un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales dirigido a estudiantes de educación superior con excelencia académica

Beca por Aprovechamiento Académico Edomex:

Cae presunto jefe de sicarios que torturó, decapitó y calcinó a una de sus víctimas en Sonora

Las autoridades reportaron el arresto de cuatro generadores de violencia más en Hermosillo

Cae presunto jefe de sicarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

El abogado Frank Pérez solicitó

El abogado Frank Pérez solicitó 90 días más a un tribunal en EEUU para entregar documentos judiciales de Ismael “El Mayo” Zambada

Cae presunto jefe de sicarios que torturó, decapitó y calcinó a una de sus víctimas en Sonora

Atacan a tiros a subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima

Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte: FGR ahora lo busca por desfalco millonario en Veracruz

Cae en CDMX presunto homicida del regidor de Reynosa, Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Bu Cuarón desafía a sus

Bu Cuarón desafía a sus haters tras polémica en show de Dua Lipa “Escuché que les interesaba como canto”

Actor de Televisa vive momentos de tensión en Japón durante la alerta de tsunami: “Ayuda, estoy nervioso”

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: La Bea encuentra su anillo de compromiso

Revelan contradicciones de Fátima Bosch sobre denuncia de Nawat Itsaragrisil en polémica entrevista: “No tengo ninguna”

A 2 semanas de la muerte de su madre, Aislinn Derbez reaparece para abrir su corazón en medio del duelo

DEPORTES

Carlos Hermosillo revienta a Sergio

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”

Liga MX: los reyes del doble título donde podría encajar Toluca

¿Sin tarjeta exclusiva? Así puedes comprar boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Así fue la aparatosa lesión de Neón en la Arena México: cuál es su estado de salud

Comienzan los cuartos de final de la NBA Cup, cuándo y dónde ver en México