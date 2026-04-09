Yogur helado de guanábana y miel: postre bajo en grasas, probiótico y lleno de vitamina C

(Gemini)

En los días de calor, nada mejor que un postre fresco, suave y natural. El yogur helado de guanábana y miel es cremoso, ligeramente ácido y con el dulzor justo, perfecto para chicos y grandes que buscan cuidarse sin resignar sabor.

La guanábana aporta fibra, vitamina C y su inconfundible aroma, mientras que el yogur suma proteínas y probióticos para la salud digestiva.

Este helado es fácil de preparar y mucho más saludable que cualquier opción industrial. No requiere máquina y podés adaptarlo a tu gusto, usando yogur natural o griego.

Receta de yogur helado de guanábana y miel

La base es pulpa de guanábana fresca o congelada, yogur natural y miel. El resultado es un helado cremoso, bajo en grasas y con ese sabor tropical que refresca de verdad.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 20 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Congelado y batido intermedio: 4 horas y 10 minutos

Ingredientes

400 g de pulpa de guanábana (fresca o congelada, sin semillas) 350 g de yogur natural (puede ser griego o descremado) 3 cucharadas de miel (ajustar a gusto) Jugo de 1/2 limón

(Gemini)

Cómo hacer yogur helado de guanábana y miel, paso a paso

Procesar la pulpa de guanábana con el jugo de limón hasta obtener una crema lisa. Mezclar con el yogur y la miel en un bol grande, batiendo hasta que quede homogéneo. Volcar la mezcla en un recipiente apto para refrigerador, tapar. Llevar a la heladera y cada 40 minutos, retirar y batir enérgicamente con tenedor o batidor de mano, para romper los cristales de hielo. Repetir al menos 4 veces. Cuando la mezcla esté cremosa y firme, servir en bochas. Si queda muy duro, dejar fuera del refrigerador 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120

Grasas: 1,5 g

Carbohidratos: 24 g

Proteínas: 3 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En refri, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar unos minutos y batir para recuperar la textura cremosa.