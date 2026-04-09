México

Yogur helado de guanábana y miel: postre bajo en grasas, probiótico y lleno de vitamina C

Te decimos la receta completa para que se lo prepares a tus seres queridos

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yogur helado de guanábana y miel -México- 9 abril
(Gemini)

En los días de calor, nada mejor que un postre fresco, suave y natural. El yogur helado de guanábana y miel es cremoso, ligeramente ácido y con el dulzor justo, perfecto para chicos y grandes que buscan cuidarse sin resignar sabor.

La guanábana aporta fibra, vitamina C y su inconfundible aroma, mientras que el yogur suma proteínas y probióticos para la salud digestiva.

Este helado es fácil de preparar y mucho más saludable que cualquier opción industrial. No requiere máquina y podés adaptarlo a tu gusto, usando yogur natural o griego.

Receta de yogur helado de guanábana y miel

La base es pulpa de guanábana fresca o congelada, yogur natural y miel. El resultado es un helado cremoso, bajo en grasas y con ese sabor tropical que refresca de verdad.

yogur helado de guanábana y miel -México- 9 abril
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas y 20 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Congelado y batido intermedio: 4 horas y 10 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de pulpa de guanábana (fresca o congelada, sin semillas)
  2. 350 g de yogur natural (puede ser griego o descremado)
  3. 3 cucharadas de miel (ajustar a gusto)
  4. Jugo de 1/2 limón
yogur helado de guanábana y miel -México- 9 abril
(Gemini)

Cómo hacer yogur helado de guanábana y miel, paso a paso

  1. Procesar la pulpa de guanábana con el jugo de limón hasta obtener una crema lisa.
  2. Mezclar con el yogur y la miel en un bol grande, batiendo hasta que quede homogéneo.
  3. Volcar la mezcla en un recipiente apto para refrigerador, tapar.
  4. Llevar a la heladera y cada 40 minutos, retirar y batir enérgicamente con tenedor o batidor de mano, para romper los cristales de hielo. Repetir al menos 4 veces.
  5. Cuando la mezcla esté cremosa y firme, servir en bochas. Si queda muy duro, dejar fuera del refrigerador 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120
  • Grasas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 24 g
  • Proteínas: 3 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En refri, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar unos minutos y batir para recuperar la textura cremosa.

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