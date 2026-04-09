Yogur helado de guanábana y miel: postre bajo en grasas, probiótico y lleno de vitamina C

En los días de calor, nada mejor que un postre fresco, suave y natural. El yogur helado de guanábana y miel es cremoso, ligeramente ácido y con el dulzor justo, perfecto para chicos y grandes que buscan cuidarse sin resignar sabor.
La guanábana aporta fibra, vitamina C y su inconfundible aroma, mientras que el yogur suma proteínas y probióticos para la salud digestiva.
Este helado es fácil de preparar y mucho más saludable que cualquier opción industrial. No requiere máquina y podés adaptarlo a tu gusto, usando yogur natural o griego.
Receta de yogur helado de guanábana y miel
La base es pulpa de guanábana fresca o congelada, yogur natural y miel. El resultado es un helado cremoso, bajo en grasas y con ese sabor tropical que refresca de verdad.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas y 20 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Congelado y batido intermedio: 4 horas y 10 minutos
Ingredientes
- 400 g de pulpa de guanábana (fresca o congelada, sin semillas)
- 350 g de yogur natural (puede ser griego o descremado)
- 3 cucharadas de miel (ajustar a gusto)
- Jugo de 1/2 limón
Cómo hacer yogur helado de guanábana y miel, paso a paso
- Procesar la pulpa de guanábana con el jugo de limón hasta obtener una crema lisa.
- Mezclar con el yogur y la miel en un bol grande, batiendo hasta que quede homogéneo.
- Volcar la mezcla en un recipiente apto para refrigerador, tapar.
- Llevar a la heladera y cada 40 minutos, retirar y batir enérgicamente con tenedor o batidor de mano, para romper los cristales de hielo. Repetir al menos 4 veces.
- Cuando la mezcla esté cremosa y firme, servir en bochas. Si queda muy duro, dejar fuera del refrigerador 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120
- Grasas: 1,5 g
- Carbohidratos: 24 g
- Proteínas: 3 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En refri, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar unos minutos y batir para recuperar la textura cremosa.