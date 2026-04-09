México

Segob alerta por fraudes que garantizan premios en efectivo

El organismo advierte que sus funcionarios no pueden solicitar depósitos bancarios ni datos personales a través de medios electrónicos

Guardar
Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Secretaría de Gobernación enfatiza que no organiza sorteos ni entrega premios en efectivo al público en general. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió este 8 de abril que no organiza sorteos ni entrega premios en efectivo. La dependencia subraya que ningún funcionario tiene autorización para requerir depósitos bancarios o solicitar información personal a través de llamadas telefónicas, mensajes o redes sociales.

Segob emite estas recomendaciones porque busca prevenir fraudes dirigidos a la ciudadanía. La Secretaría aclara que ninguna institución gubernamental puede solicitar depósitos a cuentas bancarias por ningún medio.

En canales oficiales, la dependencia remarca: “Ningún funcionario puede pedirte información personal ni pedir depósitos por llamadas, mensajes o redes sociales”. Esta advertencia se difunde para reforzar la protección de datos ante intentos de fraude digital.

Segob reitera su llamado a la población para que desconfíe de cualquier ofrecimiento de premios o pedidos de transferencia de dinero realizados a nombre de la Secretaría o de sus representantes.

Otro fraude que fue señalado por autoridades federales

Dinero billetes monedas efectivo peso mexicano pesos
El fraude relacionado con la Pensión Bienestar aumenta tras los depósitos de abril y pone en riesgo a adultos mayores y personas con discapacidad. Credito: cuartoscuro

Un esquema de fraude pone en riesgo a las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar tras los depósitos de abril, ya que delincuentes utilizan mensajes de texto y llamadas para obtener datos personales, lo que puede provocar el vaciado total de cuentas bancarias.

La Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar multiplican alertas sobre estas prácticas y recomiendan a la población seguir protocolos de seguridad para evitar ser víctima de engaños que afectan directamente a adultos mayores y personas con discapacidad.

Ambas instituciones reportan que 1.6 millones de mexicanos reciben la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad. La magnitud del fraude afecta a una población vulnerable en el país.

El canal de estafa detectado opera cuando individuos se hacen pasar por personal del Banco del Bienestar y contactan a usuarios mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o WhatsApp. Las víctimas reciben anuncios de supuestos préstamos y otros créditos o les solicitan información bajo la promesa de actualizar datos, argumentando un ataque informático que, en realidad, es inexistente.

Las autoridades advierten que los delincuentes ofrecen beneficios, créditos o trámites que nunca aparecen en los canales oficiales. La institución recalca que el Banco del Bienestar no solicita datos personales ni ofrece créditos a través de mensajes, llamadas o WhatsApp.

Toda información real sobre apoyos y beneficios solo aparece en la página institucional y en redes sociales verificadas de la Secretaría del Bienestar y el banco. La institución bancaria señala que toda oferta o solicitud no publicada en los portales y redes oficiales debe considerarse un engaño. El canal seguro para dudas y denuncias es la Línea del Bienestar 800 639 42 64.

Recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraudes

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades recomiendan no compartir datos personales ni bancarios por mensaje, llamada o WhatsApp y no responder a números desconocidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades detallan recomendaciones específicas para evitar este tipo de fraude: no compartir datos personales, bancarios ni fotografías de identificaciones vía mensaje, llamada o WhatsApp. Sugieren no responder comunicaciones de números desconocidos que soliciten información, evitar abrir enlaces o descargar archivos de remitentes no oficiales, y nunca aceptar ofertas de préstamos o beneficios fuera de portales institucionales.

El Banco del Bienestar y la Secretaría del Bienestar fomentan el uso de sus canales oficiales, así como redes sociales verificadas. Ante cualquier sospecha, piden acudir en persona a una sucursal o módulo oficial.

Temas Relacionados

SegobFraudeDineroPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Marco Rubio felicita a Roberto Velasco por su nombramiento y dialogan sobre seguridad y agenda bilateral

El secretario de Estado de EU sostuvo su primer diálogo con el canciller mexicano, con énfasis en seguridad y movilidad humana

Marco Rubio felicita a Roberto Velasco por su nombramiento y dialogan sobre seguridad y agenda bilateral

Metro CDMX y Metrobús hoy jueves 9 de abril de 2026: suspenden servicio en tramo de la L4 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy jueves 9 de abril de 2026: suspenden servicio en tramo de la L4 del STC

¿Desintoxica el hígado en 7 días? La verdad sobre la mezcla de cúrcuma con limón

La bebida natural que se volvió viral promete eliminar toxinas, pero especialistas advierten qué hay de cierto y qué es un mito

¿Desintoxica el hígado en 7 días? La verdad sobre la mezcla de cúrcuma con limón

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 10 de abril

Conozca si su auto puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, de acuerdo con las normas vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 10 de abril

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 9 de abril: nuevo Frente Frío se aproxima con heladas, lluvias y aguanieve

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 9 de abril: nuevo Frente Frío se aproxima con heladas, lluvias y aguanieve
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Asesinan a niño de 7 años en Gómez Palacio, Durango: mujer resulta herida en ataque armado

Cuál fue la enfermedad terminal que devolvió la libertad a Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio

Un crimen ordenado por su pareja: revelan nuevos datos sobre el asesinato del secretario de Ayuntamiento de Ocampo

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Pulso GNP 2026: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival en Querétaro

Tito Fuentes aclara cuál es su estado de salud ante rumores de una nueva crisis médica

Famoso actor de “Amor en Custodia” asegura que no lo contratan por no tener seguidores en redes sociales

BTS en México: este es el setlist oficial que cantarán en sus conciertos del tour “ARIRANG”

DEPORTES

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Agotados los boletos para el Mexico Open 2026: ya no hay entradas para el fin de semana

Mundial 2026: así ha sido el camino de la Selección de Canadá en sus partidos previo al debut contra Bosnia

Japón presenta uniforme para el Mundial 2026 con inspiración en el anime

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Champions Cup?