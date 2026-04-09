Segob alerta por fraudes que garantizan premios en efectivo

La Secretaría de Gobernación enfatiza que no organiza sorteos ni entrega premios en efectivo al público en general. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió este 8 de abril que no organiza sorteos ni entrega premios en efectivo. La dependencia subraya que ningún funcionario tiene autorización para requerir depósitos bancarios o solicitar información personal a través de llamadas telefónicas, mensajes o redes sociales.

Segob emite estas recomendaciones porque busca prevenir fraudes dirigidos a la ciudadanía. La Secretaría aclara que ninguna institución gubernamental puede solicitar depósitos a cuentas bancarias por ningún medio.

En canales oficiales, la dependencia remarca: “Ningún funcionario puede pedirte información personal ni pedir depósitos por llamadas, mensajes o redes sociales”. Esta advertencia se difunde para reforzar la protección de datos ante intentos de fraude digital.

Segob reitera su llamado a la población para que desconfíe de cualquier ofrecimiento de premios o pedidos de transferencia de dinero realizados a nombre de la Secretaría o de sus representantes.

Otro fraude que fue señalado por autoridades federales

El fraude relacionado con la Pensión Bienestar aumenta tras los depósitos de abril y pone en riesgo a adultos mayores y personas con discapacidad. Credito: cuartoscuro

Un esquema de fraude pone en riesgo a las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar tras los depósitos de abril, ya que delincuentes utilizan mensajes de texto y llamadas para obtener datos personales, lo que puede provocar el vaciado total de cuentas bancarias.

La Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar multiplican alertas sobre estas prácticas y recomiendan a la población seguir protocolos de seguridad para evitar ser víctima de engaños que afectan directamente a adultos mayores y personas con discapacidad.

Ambas instituciones reportan que 1.6 millones de mexicanos reciben la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad. La magnitud del fraude afecta a una población vulnerable en el país.

El canal de estafa detectado opera cuando individuos se hacen pasar por personal del Banco del Bienestar y contactan a usuarios mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o WhatsApp. Las víctimas reciben anuncios de supuestos préstamos y otros créditos o les solicitan información bajo la promesa de actualizar datos, argumentando un ataque informático que, en realidad, es inexistente.

Las autoridades advierten que los delincuentes ofrecen beneficios, créditos o trámites que nunca aparecen en los canales oficiales. La institución recalca que el Banco del Bienestar no solicita datos personales ni ofrece créditos a través de mensajes, llamadas o WhatsApp.

Toda información real sobre apoyos y beneficios solo aparece en la página institucional y en redes sociales verificadas de la Secretaría del Bienestar y el banco. La institución bancaria señala que toda oferta o solicitud no publicada en los portales y redes oficiales debe considerarse un engaño. El canal seguro para dudas y denuncias es la Línea del Bienestar 800 639 42 64.

Recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraudes

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales ni bancarios por mensaje, llamada o WhatsApp y no responder a números desconocidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades detallan recomendaciones específicas para evitar este tipo de fraude: no compartir datos personales, bancarios ni fotografías de identificaciones vía mensaje, llamada o WhatsApp. Sugieren no responder comunicaciones de números desconocidos que soliciten información, evitar abrir enlaces o descargar archivos de remitentes no oficiales, y nunca aceptar ofertas de préstamos o beneficios fuera de portales institucionales.

El Banco del Bienestar y la Secretaría del Bienestar fomentan el uso de sus canales oficiales, así como redes sociales verificadas. Ante cualquier sospecha, piden acudir en persona a una sucursal o módulo oficial.