México

¡Alerta de fraude! El mensaje de texto que está vaciando cuentas de la Pensión Bienestar tras los depósitos de abril

Las y los beneficiarios deben atender las recomendaciones oficiales

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Primer plano de unas manos sosteniendo un teléfono celular moderno con una pantalla roja brillante que muestra el texto en blanco "Alerta de estafa".
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo esquema pone en riesgo las cuentas de quienes reciben la Pensión Bienestar tras los depósitos correspondientes a abril.

Las y los beneficiarios han denunciado mensajes de texto y llamadas que buscan obtener datos personales y bancarios, con el objetivo de vaciar sus cuentas.

La Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar emiten recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes.

1.6 millones de mexicanos reciben la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad
1.6 millones de mexicanos reciben la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad

La modalidad consiste en que personas se hacen pasar por empleados del Banco del Bienestar y contactan a los usuarios a través de mensajes, llamadas o WhatsApp.

Ofrecen supuestos préstamos, créditos o solicitan información sensible bajo la promesa de beneficios o para “actualizar datos” tras un falso ataque informático.

La institución aclara que no ofrece créditos ni solicita datos personales por estos medios.

El Banco del Bienestar advierte que si el apoyo no está publicado en los canales oficiales, como la página de la Secretaría del Bienestar o redes sociales verificadas, se trata de un engaño.

Primer plano de una mujer en un autobús mirando su teléfono móvil, que muestra un mensaje de texto sobre ser jurado de votación; se ven otros pasajeros al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades piden reportar cualquier intento de fraude a la Línea del Bienestar 800 639 42 64 y evitar compartir información bancaria, números de tarjeta o fotografías de identificaciones.

Cómo prevenir este fraude

  • No compartas datos personales, bancarios ni fotografías de identificaciones por mensaje, llamada o WhatsApp.
  • No respondas a números desconocidos que soliciten información sobre tu cuenta o pensión.
  • Revisa siempre la información en los canales oficiales: gob.mx/bienestar y redes sociales verificadas de la Secretaría del Bienestar y Banco del Bienestar.
  • No abras enlaces ni descargues archivos enviados por números desconocidos.
  • No aceptes ofertas de préstamos o beneficios que no estén publicados en portales oficiales.
  • Reporta cualquier intento de fraude a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.
  • Si tienes dudas, acude de manera presencial a una sucursal del Banco del Bienestar o módulo de la Secretaría del Bienestar.

Pasos para identificar la estafa

Un hombre mayor con camisa a cuadros azul y blanca habla por teléfono, mostrando preocupación. Una mujer joven le señala una declaración de tarjeta de crédito en una mesa.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El mensaje o llamada tiene errores ortográficos o de redacción.
  • Te presionan para actuar rápido o te amenazan con perder tu dinero si no sigues instrucciones.
  • Solicitan datos personales, bancarios o fotografías de identificaciones.
  • Ofrecen préstamos, créditos o beneficios inesperados.
  • El supuesto trámite o beneficio no aparece en los canales oficiales.
  • Te piden transferir dinero o depositar efectivo en cuentas ajenas o tiendas de conveniencia.
  • El contacto no corresponde a los números oficiales de la Secretaría del Bienestar o Banco del Bienestar.

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