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Segob da por concluida la reparación a víctimas del Tren Interoceánico

El gobierno federal asegura que se cumplió con la atención integral tras el accidente en Oaxaca

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Segob concluye la reparación integral del daño a víctimas del Tren Interoceánico.
Segob concluye la reparación integral del daño a víctimas del Tren Interoceánico.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el Gobierno de México concluyó el proceso de reparación integral del daño a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la Línea Z, a la altura de Salina Cruz, Oaxaca.

Con ello, las autoridades federales dan por cerrado el mecanismo de atención a las personas afectadas por el siniestro, que dejó 14 personas fallecidas y más de un centenar de lesionadas.

Segob finaliza reparación integral por accidente del Tren Interoceánico

En un comunicado oficial, la dependencia señaló que el Estado mexicano asumió el caso desde el primer momento bajo un enfoque de responsabilidad institucional, colocando en el centro a las víctimas y sus familias.

La estrategia, indicó, se basó en criterios de atención humanista, cercanía y respeto a la dignidad de las personas afectadas.

Segob concluye la reparación integral del daño a víctimas del Tren Interoceánico.
Segob concluye la reparación integral del daño a víctimas del Tren Interoceánico.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Segob coordinó un esfuerzo interinstitucional en el que participaron diversas dependencias federales, entre ellas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como autoridades del estado de Oaxaca.

Atención a víctimas del Tren Interoceánico

De acuerdo con la información oficial, la reparación integral no se limitó a la entrega de compensaciones económicas, sino que contempló un conjunto de medidas orientadas a restituir, en la medida de lo posible, las condiciones de vida de las personas afectadas.

Entre estas acciones se incluyó atención médica especializada, acompañamiento psicológico continuo y asesoría jurídica durante todo el proceso.

Además sostienen que se integraron expedientes individuales para cada caso, con el fin de garantizar un tratamiento adecuado conforme a las circunstancias particulares de cada víctima.

El Gobierno federal brindó atención integral a las víctimas del accidente.
El Gobierno federal brindó atención integral a las víctimas del accidente.

Para la implementación de estas medidas, el Gobierno federal desplegó a 236 servidores públicos que brindaron atención directa y personalizada, tanto en distintas entidades del país como en el extranjero.

Acciones implementadas en la reparación integral a víctimas

Como parte del proceso de atención, las autoridades detallaron que se llevaron a cabo diversas acciones:

  • Atención médica inmediata y seguimiento clínico a personas lesionadas
  • Apoyo psicológico para víctimas directas e indirectas
  • Asesoría jurídica y acompañamiento en procedimientos legales
  • Integración de expedientes para determinar medidas de reparación
  • Compensaciones económicas conforme a estándares nacionales e internacionales
  • Atención personalizada a través de brigadas institucionales

La Segob informó que el 100% de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral fueron atendidas.

No obstante, precisó que los montos de las compensaciones no se hicieron públicos por razones de confidencialidad y protección de datos personales.

FGR concluye investigación y atribuye accidente a negligencia

En paralelo al cierre del proceso de reparación, la Fiscalía General de la República dio a conocer el informe conclusivo sobre el accidente ferroviario.

En él se establece que la causa del siniestro fue el exceso de velocidad derivado de una conducta negligente por parte de la tripulación.

Según la FGR, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona con curvas pronunciadas donde el límite permitido era menor.

FGR concluye que el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue causado por exceso de velocidad de la tripulación

El análisis técnico descartó fallas en la infraestructura ferroviaria, en la superestructura de la vía, así como en las condiciones mecánicas de la locomotora y los vagones.

En ese sentido, la responsabilidad fue atribuida al maquinista, al conductor y al jefe de despacho, quienes —de acuerdo con la investigación— incurrieron en omisiones que derivaron en el descarrilamiento.

La Fiscalía indicó que se acreditaron delitos de homicidio y lesiones culposas.

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento en Oaxaca y cómo se desarrolló el caso?

El accidente ocurrió en una zona montañosa del estado de Oaxaca, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos.

De acuerdo con los reportes oficiales, una de las locomotoras se salió de las vías, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones.

Uno de los vagones de pasajeros cayó a un barranco de aproximadamente seis metros, mientras que otro quedó parcialmente suspendido.

El descarrilamiento ocurrió por exceso de velocidad en una zona de curvas pronunciadas.
El descarrilamiento ocurrió por exceso de velocidad en una zona de curvas pronunciadas.

En el tren viajaban alrededor de 250 personas al momento del siniestro.

Aunque la versión oficial descarta fallas estructurales, documentos del caso han señalado posibles elementos adicionales, como desgaste en componentes ferroviarios y licencias vencidas de personal operativo, aspectos que han sido mencionados en el desarrollo de la investigación.

Con la conclusión del proceso de reparación integral, el Gobierno de México sostuvo que se da cumplimiento a su responsabilidad frente a las víctimas y reiteró su compromiso con la atención institucional, la justicia y la garantía de medidas de apoyo para las personas afectadas.

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