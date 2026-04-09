México

Revelan a nuevo implicado en el asesinato de Carlos Manzo: debilitan célula crimina de “El Licenciado”

En busca de un sujeto apodado como “El Mike”, las autoridades detuvieron a otro criminal con el mismo apodo, el cual es señalado como integrante del grupo delictivo liderado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”

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Las autoridades de Michoacán revelaron a un nuevo implicado en el asesinato de exalcalde Uruapan, Carlos Manzo, se trata de un sujeto que lleva por apodo “El Mike”, el cual habría colaborado en los grupos de Whatsapp y Threema donde se planeó el atentado contra el servidor público el pasado 1 de noviembre de 2025.

Sin embargo, durante los operativos de búsqueda para capturarlo detuvieron a Rafael “N”, quien usaba el mismo sobrenombre de “El Mike” en la región de Uruapan y está identificado como huachicolero y traficante de drogas dentro de la organización liderada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los datos de la investigación, fueron revelados este jueves 9 de abril por el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, durante el encuentro con medios de comunicación sobre los avances en materia de seguridad del estado de Michoacán.

La conferencia de este jueves coincidió con la fecha en que Carlos Manzo habría cumplido 41 años. Mientras las autoridades informaban sobre los avances en la investigación y las recientes detenciones, familiares y allegados recordaron el aniversario del líder social asesinado durante el festival de las velas en la plaza pública de Uruapan.

Esto se sabe sobre la captura de Rafael “N”, alias “El Mike” o “Aurora”

"El Mike" o "Aurora" fue detenido desde el pasado 17 de marzo en Michoacán. Crédito: Gobierno de Michoacán
"El Mike" o "Aurora" fue detenido desde el pasado 17 de marzo en Michoacán. Crédito: Gobierno de Michoacán

Torres Piña, informó que la captura de Rafael “N”, realizada el 17 de marzo de 2026, ocurrió tras tareas de inteligencia y coordinación entre la FGE, la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante el operativo, los agentes aseguraron un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, cinco bolsas con sustancia granulada con características de metanfetamina, tres teléfonos celulares y un vehículo Ford Explorer XLT modelo 2010.

Las autoridades identificaron que Rafael “N”, conocido también como “Aurora” o “El Mike”, estaba vinculado a la venta y distribución de hidrocarburos de procedencia ilícita y a la comercialización de estupefacientes dentro de la célula criminal de “El Licenciado”, quien actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Información en desarrollo...

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