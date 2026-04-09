Un crimen ordenado por su pareja: revelan nuevos datos sobre el asesinato del secretario de Ayuntamiento de Ocampo

El funcionario fue secuestrado y posteriormente localizado sin vida. Foto: Facebook

A cuatro días de la localización sin vida de Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, en Michoacán, las autoridades revelaron nuevos datos acerca de su secuestro y posterior asesinato.

Carlos Torres Piña, fiscal del estado, informó que la investigación del caso comenzó derivado de una denuncia presentada por la familia del funcionario luego de recibir llamadas en las que les solicitaban un pago de 500 mil pesos para liberar al funcionario.

Los familiares detallaron que el funcionario les informó que saldría al municipio de Maravatío desde el 1 de abril para realizar actividades de convivencia, pero fue un día después que comenzaron a recibir las llamadas.

Derivado de los hechos, las autoridades comenzaron a investigar los números de teléfono donde les pedían cubrir el rescate, lo que permitió ubicar su lugar de origen en los estados de Querétaro y en el propio municipio de Ocampo.

Tras obtener los datos, lograron ubicar a las personas que utilizaban los números desde los que se realizó la extorsión.

Crimen habría sido ordenado por su pareja: conversaciones permitieron la localización del cuerpo

Foto: Facebook

El fiscal detalló que tras la identificación de los sujetos, se procedió con su detención en el estado de Querétaro, donde fueron arrestados el pasado 4 de abril José Alonso “N” y Axel Diego “N” cuando portaban ropa de una empresa de seguridad privada.

Al analizar los teléfonos que tenían entre sus pertenencias, las autoridades lograron ubicar a un tercer sujeto señalado como el responsable de cometer el secuestro y el asesinato de Pedro Valencia.

Torres Piña reveló que el seguimiento de las telefonías y las conversaciones que tuvieron los tres sujetos permitió la localización del cuerpo del funcionario debido a que señalaron en dónde y cómo se le había asesinado.

Tras el hallazgo del cuerpo el pasado 5 de abril en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo, la necropsia arrojó que su muerte ocurrió entre el 1 y 2 de abril, es decir, el mismo día que fue secuestrado.

El fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía de Michoacán (Especial)

El fiscal del estado también informó que las investigaciones permitieron identificar que la persona responsable del asesinato y homicidio del funcionario fue su pareja sentimental.

“El personaje que organiza y que ejecuta este hecho era la pareja sentimental del secretario del Ayuntamiento. Es más un tema de recabar o de hacerse llegar de recursos o de obtener algún recurso por la propia dinámica y de tener el conocimiento de la responsabilidad que él llevaba en el Ayuntamiento”, detalló.

Funcionario comenzó en el cargo en 2025

Pedro Valencia Cerecero asumió el cargo como secretario de Ayuntamiento de Ocampo el 18 de febrero de 2025 por instrucción de la alcaldesa, Leticia Arriaga Domínguez, y permaneció en el puesto hasta el día de su asesinato.

De acuerdo con los datos, el funcionario estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.