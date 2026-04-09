Profepa clausura obras turísticas ilegales en Yucatán, se perforó un cenote y se talaron árboles nativos para construir un río subterráneo

Las actividades detectadas implicaron la remoción, tanto total como parcial, de vegetación natural en toda el área (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total de un proyecto de infraestructura turística en el municipio de Abalá, en el estado de Yucatán, tras detectar que la empresa responsable llevó a cabo actividades de cambio de uso de suelo en terreno forestal sin la autorización correspondiente, lo que afectó una superficie natural de 10,750 metros cuadrados de selva mediana caducifolia y un cenote.

El operativo realizado por la autoridad ambiental respondió a una denuncia ciudadana. El 18 de marzo, personal especializado acudió al sitio e identificó obras en proceso, incluidas la apertura de un camino de acceso, la perforación directa de un cenote y excavaciones de tipo mina entre dos puntos, con la presunción de que el objetivo era conectarlos mediante un canal que funcionara como río subterráneo.

Remoción de vegetación y daño a especies nativas

Las actividades detectadas implicaron la remoción, tanto total como parcial, de vegetación natural en toda el área señalada. El daño ambiental se reflejó en la pérdida de especies representativas de la región, entre las que se encuentran el chaca (Bursera simaruba), el tzalam (Lysiloma bahamensis), el jabín (Piscidia piscipula) y el dzidzilché (Gymnopodium floribundum), junto con otras especies locales. Estos trabajos se llevaron a cabo sin el permiso requerido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Profepa acudió al sitio e identificó obras en proceso, incluidas la apertura de un camino de acceso, la perforación directa de un cenote y excavaciones de tipo mina entre dos puntos. (AP Foto/Rodrigo Abd)

La falta de autorización en materia ambiental y forestal constituye una infracción a la legislación vigente y puede derivar en sanciones administrativas y penales para los responsables. El retiro de la vegetación genera alteraciones en la biodiversidad y modifica las condiciones del ecosistema, con efectos sobre la flora, la fauna y los recursos hídricos subterráneos.

Clausura total del sitio y medidas de seguridad

Como medida inmediata, la autoridad ambiental colocó sellos de clausura y levantó un acta de inspección para dejar constancia de las irregularidades encontradas. Durante la diligencia, una persona que operaba la maquinaria de la empresa constructora declaró no tener facultades para recibir o firmar la orden de inspección.

La clausura temporal total del predio busca evitar la continuidad de las obras y la profundización de los daños en el área protegida. La autoridad no descartó la aplicación de otras medidas de seguridad o restauración ambiental, así como la presentación de denuncias ante instancias competentes.

Realizar trabajos de infraestructura en terrenos forestales sin contar con las autorizaciones ambientales necesarias representa una violación a las disposiciones federales y genera alteraciones directas en los sistemas naturales, como en el caso del cenote y la selva intervenida en Abalá.