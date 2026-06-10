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CNTE pone en duda acceso al Fan Fest en Zócalo de CDMX, reconoce Sheinbaum, pero garantiza llegada a la inauguración del Mundial 2026

La presidenta recordó que el gobierno de la Ciudad de México habilitará 18 sedes para ver el partido inaugural

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Sheinbaum indicó que aún analiza la posibilidad de ver el partido inaugural en Palacio Nacional o en otra sede. | Presidencia
Sheinbaum indicó que aún analiza la posibilidad de ver el partido inaugural en Palacio Nacional o en otra sede. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que aún no está asegurada la entrada al Fan Fest de la Copa Mundial FIFA 2026, que se tiene previsto realizar apartir de mañana en el Zócalo de la Ciudad de México y donde se transmitirá de forma gratuita todos los partidos de la justa deportiva.

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