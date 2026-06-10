CNTE pone en duda acceso al Fan Fest en Zócalo de CDMX, reconoce Sheinbaum, pero garantiza llegada a la inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que aún no está asegurada la entrada al Fan Fest de la Copa Mundial FIFA 2026, que se tiene previsto realizar apartir de mañana en el Zócalo de la Ciudad de México y donde se transmitirá de forma gratuita todos los partidos de la justa deportiva.

Más Noticias

México avanza en inversión: Mercado Libre anuncia más de 4 mil mdd para fortalecer a pequeñas y medianas empresas Este proyecto está vinculado con el Plan México

‘Van por Los Chapitos’: intensifican operativos en Los Cabos para golpear al Cártel de Sinaloa Operativos de fuerzas federales en San José del Cabo han dejado decomisos de armas, explosivos, vehículos y presuntas casas de seguridad vinculadas a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Pese a avances en LFT la mayoría de trabajadoras del hogar en México prevalece en la incertidumbre sobre sus derechos La reforma fija ese deber para quienes contratan labores permanentes en casa, pero 69.5% del sector no recibe prestaciones y la cobertura incluso retrocede

Guardar el trapeador húmedo es peor que no trapear: la ciencia lo confirma El trapeador húmedo guardado en el cuarto de limpieza puede ser el foco de contaminación más ignorado del hogar