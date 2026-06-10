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Calendario completo del Atlante para el Apertura 2026: todos los partidos, horarios y estadios

Los Potros de Hierro vuelven a la Liga MX y ya conocen el camino que recorrerán en su regreso al máximo circuito del futbol mexicano

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El regreso de los Potros de Hierro genera expectativa entre sus seguidores, quienes volverán a ver al club en el máximo nivel.
El regreso de los Potros de Hierro genera expectativa entre sus seguidores, quienes volverán a ver al club en el máximo nivel.

Después de varios años lejos del máximo escenario del futbol mexicano, Atlante está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia. Los Potros de Hierro volverán a competir en la Liga BBVA MX durante el Torneo Apertura 2026, una campaña que representa el regreso de una de las instituciones más tradicionales del país al máximo circuito.

La expectativa es grande entre la afición azulgrana, que nuevamente podrá ver a su equipo enfrentarse a los principales clubes del futbol nacional. Además del retorno deportivo, el club también buscará fortalecer el vínculo con sus seguidores en la Ciudad de México, luego de haber disputado sus encuentros como local en el Estadio Coruco Díaz de Zacatepec.

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(Instagram / @AtlanteFC)
(Instagram / @AtlanteFC)

La aventura de Atlante comenzará oficialmente el próximo 16 de julio. En la Jornada 1, el conjunto dirigido por Miguel “Piojo” Herrera visitará Aguascalientes para medirse ante Necaxa en el Estadio Victoria, partido que además marcará el arranque del Apertura 2026.

Una semana más tarde llegará uno de los encuentros más esperados por la afición azulgrana. En la Fecha 2, Atlante hará su presentación como local y lo hará nada menos que frente al América. El compromiso está programado para el viernes 24 de julio y significará el reencuentro de los Potros con su gente en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mexicano.

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El histórico equipo azulgrana tendrá un calendario cargado de encuentros atractivos desde las primeras jornadas.
El histórico equipo azulgrana tendrá un calendario cargado de encuentros atractivos desde las primeras jornadas.

El inicio del torneo no será sencillo para el equipo capitalino. Apenas en la tercera jornada deberá enfrentar al vigente campeón de la Liga MX, Cruz Azul, en otro compromiso que se disputará en el Estadio Azteca, aunque con los celestes como anfitriones.

A lo largo del semestre, Atlante tendrá una agenda exigente que incluirá visitas a plazas complicadas como Monterrey, Guadalajara, San Nicolás de los Garza y Tijuana. También recibirá en casa a instituciones de gran tradición como Toluca, León, Pachuca, Pumas y Santos Laguna.

Uno de los encuentros que más interés despierta es el de la Jornada 12, cuando los universitarios de Pumas visiten a los Potros. Se espera un ambiente especial debido a la gran cantidad de seguidores que ambos clubes tienen en la capital del país.

Más adelante, en la Jornada 15, Atlante viajará a Guadalajara para medirse a Chivas en el Estadio Akron, uno de los partidos más atractivos de la recta final del campeonato.

El cierre de la fase regular llegará el 20 de noviembre con una visita a la frontera norte para enfrentar a los Xolos de Tijuana. Ese encuentro podría ser determinante para las aspiraciones del conjunto azulgrana de acceder a la fase final del torneo.

La misión de Atlante será demostrar que tiene las herramientas suficientes para competir en la Liga MX desde su regreso. Con una base sólida, un cuerpo técnico experimentado y una afición que ha esperado durante años este momento, los Potros intentarán convertirse en una de las sorpresas del Apertura 2026.

Calendario completo del Atlante en el Apertura 2026

  • Jornada 1 | Necaxa vs Atlante | 16 de julio
  • Jornada 2 | Atlante vs América | 24 de julio
  • Jornada 3 | Cruz Azul vs Atlante | 1 de agosto
  • Jornada 4 | Atlante vs Toluca | 15 de agosto
  • Jornada 5 | Tigres vs Atlante | 22 de agosto
  • Jornada 6 | Atlante vs León | 28 de agosto
  • Jornada 7 | Atlas vs Atlante | 5 de septiembre
  • Jornada 8 | Atlante vs Pachuca | 11 de septiembre
  • Jornada 9 | Puebla vs Atlante | 18 de septiembre
  • Jornada 10 | Atlante vs Rayados | 25 de septiembre
  • Jornada 11 | Querétaro vs Atlante | 9 de octubre
  • Jornada 12 | Atlante vs Pumas | 16 de octubre
  • Jornada 13 | Juárez vs Atlante | 20 de octubre
  • Jornada 14 | Atlante vs Atlético de San Luis | 23 de octubre
  • Jornada 15 | Chivas vs Atlante | 31 de octubre
  • Jornada 16 | Atlante vs Santos Laguna | 6 de noviembre
  • Jornada 17 | Xolos de Tijuana vs Atlante | 20 de noviembre

Con este calendario definido, el histórico club azulgrana ya conoce cada una de las estaciones de un recorrido que marcará su esperado retorno a la Primera División del futbol mexicano.

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