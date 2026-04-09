IMSS designa nuevos titulares en 11 estados: cambios aplican desde abril de 2026

Esta decisión, adoptada por el Consejo Técnico encabezado por Zoé Robledo, orienta la conducción estatal hacia una proximidad con las unidades médicas y la población derechohabiente, con énfasis en fortalecer la supervisión territorial y la eficacia operativa (Cortesía)

Once nuevos titulares dirigirán a partir del 16 de abril de 2026 los órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS, máximo órgano de gobierno del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo público de salud, en el sur de Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México (zona oriente), Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz (sur) y Yucatán. Esta decisión, adoptada por el Consejo Técnico encabezado por Zoé Robledo, orienta la conducción estatal hacia una proximidad con las unidades médicas y la población derechohabiente, con énfasis en fortalecer la supervisión territorial y la eficacia operativa.

El acuerdo determina que siete de estos once nombramientos son resultado del concurso de oposición celebrado el 21 de marzo, y los cuatro restantes obedecen a movimientos horizontales de funcionarios en funciones. Según informó el IMSS, el proceso de selección incluyó examen, entrevistas, ensayos y análisis de trayectoria, de modo que la institución conformó una reserva técnica de perfiles con experiencia clínica y en gestión para mejorar la toma de decisiones en salud en cada entidad.

Esta decisión, adoptada por el Consejo Técnico encabezado por Zoé Robledo, orienta la conducción estatal hacia una proximidad con las unidades médicas (Cortesía)

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Técnico, Robledo instruyó a las y los nuevos responsables estatales a regir su gestión bajo cinco principios: calidad en el servicio, atención directa en campo en las unidades médicas, eficiencia y honestidad en el gasto, vinculación local y alineación con programas nacionales como Vive Saludable, Vive Feliz. El mensaje institucional apuntó a mantener cercanía efectiva con la población usuaria y responder a retos como el abasto de medicamentos y la supervisión directa de los servicios de salud en beneficio de los servicios médicos.

El IMSS impulsa perfiles médicos y de gestión en sus estados

El perfil de los nuevos titulares combina experiencia clínica y formación en gestión. Por ejemplo, Karla Guadalupe López López encabezará Ciudad de México Sur; es especialista en medicina familiar, cuenta con maestría en administración de hospitales y realiza doctorado en administración pública. En Chihuahua, Julio Mercado Castruita tiene experiencia en medicina familiar y cursó diplomado en administración de hospitales por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En Durango, la doctora Roxana Blanca Rivera Leaños registra 18 años en el IMSS y es la mujer con el mejor promedio alcanzado en los concursos de oposición. Posee especialidad en patología clínica, maestría en gestión de la salud y doctorado en alta dirección. El relevo en Guanajuato corresponde a Eusebio Rosales Partida, con más de 25 años de trayectoria y maestría en educación basada en competencias.

En Jalisco asume Marco Antonio Hernández Carrillo, especialista en cirugía cardiovascular y de tórax. En Estado de México Oriente, Jorge Martínez Torres aporta experiencia directiva, liderazgo previo en otras OOAD y gestiones en Oaxaca, Puebla y Yucatán. Para Morelos, la responsable será Mónica Arriaga Arroyo, ginecóloga y obstetra por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 16 años en el instituto.

Esta decisión, adoptada por el Consejo Técnico encabezado por Zoé Robledo, orienta la conducción estatal hacia una proximidad con las unidades médicas (Cortesía)

En Oaxaca, Gabriel Padrón Segura tiene 21 años en el IMSS, especialidad en ginecología y maestría en gestión directiva; mientras que Quintana Roo tendrá al frente a Víctor Gasca Martínez, internista por la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en administración de hospitales. Para Veracruz Sur, Arturo Navarrete Sánchez acumula 23 años de trayectoria y posgrados en salud pública y epidemiología. Finalmente, en Yucatán, Gustavo Ignacio Prieto Torres liderará el OOAD; es especialista en medicina interna y geriatría y cuenta con maestría en economía y finanzas.

El concurso de oposición refuerza la reserva técnica del IMSS

El concurso de oposición del 21 de marzo exigió a los aspirantes superar examen, entrevistas y ensayos. Los seleccionados presentan experiencia asistencial y competencias gerenciales. El Instituto Mexicano del Seguro Social señala que este modelo busca acercar aún más a los titulares estatales a las unidades de salud y a los comités de derechohabientes, facilitando la toma oportuna de decisiones.

De los once nombramientos, siete surgen del concurso, mientras que cuatro proceden de relocalizaciones internas de titulares con trayectoria firme. “Los funcionarios designados cuentan con experiencia en atención médica”, consigna la sesión del Consejo Técnico.

La distribución entre concurso y movimientos responde, según el Consejo Técnico, a la necesidad de reforzar estados de alta demanda y complejidad, estableciendo liderazgo médico y administrativo. “El objetivo es consolidar una estructura estatal alineada a las prioridades nacionales: supervisión directa, trato digno, eficiencia en gasto y mejor abasto”, resume la sesión.

Un grupo de profesionales y autoridades inspecciona el progreso de una nueva instalación con arquitectura moderna y diseño funcional. (Comunicación Social IMSS)

Nuevo alineamiento operativo del IMSS con las prioridades nacionales

El Instituto Mexicano del Seguro Social destaca la integración entre administración y operación médica en la selección de los nuevos responsables, con perfiles que abarcan ginecología, medicina interna, cirugía cardiovascular, epidemiología, así como maestrías en gestión directiva, educación, salud pública y finanzas.

La decisión, según la narrativa institucional, busca aprovechar el conocimiento en campo de los designados y su vínculo con autoridades locales. En el caso de Yucatán, el instituto subraya que Gustavo Ignacio Prieto Torres promovió “iniciativas de innovación en servicios médicos, como la implementación del turno nocturno en Quintana Roo”.

El máximo órgano de gobierno del IMSS sostiene que esta nueva etapa amplía la presencia institucional en entidades clave, con titularidades que favorecen la gestión del gasto, abasto y supervisión, así como la cercanía con la población derechohabiente. A partir de abril de 2026, la conducción regional del instituto se organiza bajo una lógica territorial para mejorar la atención y la gestión en los servicios de salud a nivel nacional.