México

Cómo postular tu proyecto a la convocatoria Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027

La iniciativa aceptará postulaciones de artistas, creadores y compañías que deseen presentar obras en la Red de Teatros IMSS

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(Crédito: IMSS/composición fotográfica)
(Crédito: IMSS/composición fotográfica)

Artistas escénicos que tengan proyectos de teatro y danza, atentos, porque el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de manera conjunta con la Secretaría de Cultura, han abierto oficialmente la convocatoria nacional Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027.

Esta gran iniciativa cuenta con una bolsa de inversión de 30 millones de pesos para seleccionar hasta 100 proyectos de teatro y danza, otorgando apoyos de hasta 300 mil pesos para cada propuesta ganadora, lo que implica seis funciones dentro del circuito programado.

Esto es lo que necesitas saber para registrar tu obra y llevarla a la Red de Teatros IMSS

Artistas y creadores o integrantes de compañías escénicas, podrán realizar el registro de sus obras para llevarlas a la Red de Teatros del IMSS.

La convocatoria dirigida a proyectos de teatro y danza contempla dos líneas programáticas principales: propuestas orientadas a niñas, niños, jóvenes y aquellas destinadas a toda la familia.

El apoyo económico establecido alcanza hasta 300 mil pesos por cada proyecto seleccionado, permitiendo la realización y desarrollo de iniciativas dentro de estas disciplinas.

El proceso digital y los pasos claros facilitan a artistas y compañías la postulación para formar parte de la gira 2026-2027. (Crédito: IMSS)
El proceso digital y los pasos claros facilitan a artistas y compañías la postulación para formar parte de la gira 2026-2027. (Crédito: IMSS)

El registro de postulaciones permanecerá abierto hasta el próximo 29 de mayo de 2026 a las 16:00 horas, plazo límite para que los interesados presenten sus proyectos.

Las temáticas sugeridas para las propuestas incluyen el bienestar social, la promoción de la salud y la reflexión sobre problemáticas contemporáneas, abriendo un espectro amplio para el abordaje de cuestiones relevantes en la actualidad a través de artes escénicas.

¿Qué se necesita para participar?

La postulación debe ser realizada por una persona representante del proyecto, quien deberá tener preparada la siguiente documentación en formato digital:

  • Constancia de situación fiscal actualizada.
  • Cédula Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a 60 días). Fundamental que este domicilio coincida con la región geográfica por la cual estás postulando el proyecto.
  • Currículum o semblanza que avale la trayectoria artística de la compañía o creador.
  • Datos de contacto: correo electrónico y teléfonos vigentes.

Paso a paso para realizar el registro

El trámite es completamente gratuito y se realiza de manera 100% digital. Para postularte, debes seguir estos pasos:

  • Entra a la plataforma: Accede al portal oficial de registro en www.escenariosimsscultura.inba.gob.mx y descubre todo lo que te espera.
  • Crea un usuario: Regístrate en la plataforma para poder iniciar tu aplicación.
  • Llena el formulario: Requisita cuidadosamente toda la información sobre la persona representante, el equipo de trabajo y los detalles técnicos y artísticos de tu proyecto.
  • Carga los documentos: Sube los archivos en los formatos solicitados (identificaciones, semblanzas, requerimientos técnicos, etc.).
  • Acepta los términos y envía: Lee y acepta los Términos y Condiciones de la convocatoria. Una vez que estés seguro de que tu información es correcta, envía tu registro antes del cierre de la plataforma.

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IMSSSecretaría de CulturaClaudia CurielTeatromexico-noticias

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