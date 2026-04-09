Este será el hospital del IMSS en Nuevo León que beneficiará a más de 70 mil personas

La nueva clínica del IMSS avanza hacia su inauguración con 10 consultorios médicos y 5 de enfermería, además de servicios de nutrición, psicología, rayos X y laboratorio (Comunicación Social IMSS)

La Unidad de Medicina Familiar 10+5 “Benito Juárez” en Juárez, Nuevo León registra un avance físico del 94.3% y beneficiará a 70 mil derechohabientes de la región, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El director general, Zoé Robledo, supervisó los trabajos el miércoles 8 de abril de 2026, con el objetivo de constatar la etapa final de un proyecto que reforzará la atención preventiva y el diagnóstico oportuno en el estado.

La nueva unidad, desarrollada sobre un terreno de 10 mil 287 metros cuadrados, contará con 10 consultorios de medicina familiar y 5 consultorios de enfermería especializada. Además, ofrecerá servicios de nutrición, psicología, estomatología y salud en el trabajo, así como sala de Rayos X, ultrasonido, laboratorio y farmacia. Actualmente, se ejecutan trabajos de acabados, carpintería, herrería, jardinería e instalación de muebles sanitarios, mientras el instituto realiza los trámites administrativos necesarios para que la unidad inicie operaciones conforme a lo programado.

Funcionarios del IMSS, incluyendo a Zoé Robledo, inspeccionan el progreso de una obra de construcción (Comunicación Social IMSS)

La obra representa una inversión total de 220.8 millones de pesos, de los cuales 185.2 millones se destinan a obra y 35.6 millones a equipamiento médico.

Según el IMSS, este proyecto fortalecerá la prevención, el diagnóstico temprano y la continuidad en la atención médica para los habitantes de Juárez y zonas cercanas.

Expansión y modernización del IMSS en Nuevo León durante 2026

En 2026, el IMSS ha intensificado su crecimiento en Nuevo León bajo la supervisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del director general del IMSS, Zoé Robledo visitaron el estado para constatar el avance del Hospital Regional de Especialidades en Santa Catarina, una obra construida por la Secretaría de la Defensa Nacional que contará con 553 camas, 39 consultorios de especialidades, 10 quirófanos, Clínica de Mama, servicios de quimioterapia, resonador magnético y tomógrafo, destinados a más de 300 mil derechohabientes.

Nueva UMF 10+5 en Juárez, Nuevo León (Comunicación Social IMSS)

Como parte de un plan de infraestructura dirigido a cubrir la demanda de una población en constante expansión —el 77% de los 5.7 millones de habitantes de Nuevo León es derechohabiente del Seguro Social—, este año también entrará en operaciones la nueva Unidad de Medicina Familiar en Juárez, Monterrey. Además, se iniciarán los trabajos para construir una UMF en Salinas Victoria y otra en Escobedo, con el fin de fortalecer el Primer Nivel de Atención.

Durante 2026 quedarán listos siete nuevos quirófanos en el Hospital Santa Cecilia y uno más en el HGR 33. Estas mejoras permitirán aumentar la capacidad quirúrgica y reducir los tiempos de espera para cirugías. Asimismo, se completará la remodelación integral de la UMF 15 en Monterrey, lo que permitirá que el Hospital Santa Cecilia se convierta en una unidad quirúrgica.

En 2025, el IMSS renovó servicios en 70 unidades médicas y administrativas, incluyendo Terapia Intensiva, Hemodiálisis, Atención Médica Continua, residencias médicas, Salud Mental, accesibilidad y subdelegaciones. Como resultado, Nuevo León contará con 553 nuevas camas, 39 consultorios de especialidades, 30 consultorios de Medicina Familiar, 18 quirófanos, 35 consultorios renovados y cerca de 3 mil nuevos trabajadores, beneficiando a más de 710 mil derechohabientes en el estado.