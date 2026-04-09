Hijo de Galilea Montijo habla de su posible debut como actor de telenovelas a los 14 años

Galilea Montijo posa feliz junto a su hijo Mateo, quien recientemente descartó una carrera en la actuación. (Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo está acaparando la atención de la prensa tras las recientes declaraciones de su hijo Mateo, quien descarta la idea de debutar como actor de telenovelas, pues su espacio seguro sigue siendo la cancha.

En un reciente encuentro con la prensa, Mateo, hijo de la conductora de Hoy y Fernando Reina, sorprendió a propios y extraños al hablar sobre sus intereses por las luces y los reflectores.

Galilea Montijo besa tiernamente la cabeza de su hijo Mateo, quien recientemente afirmó que prefiere una carrera en el deporte antes que debutar en la actuación. (Instagram: @galileamontijo)

¿Hijo de Galilea Montijo quiere ser actor?

Durante su estancia en Ciudad de México, Mateo asistió como invitado al matutino de Televisa, donde tuvo amplia participación con su mamá y captó la atención del público.

Ante lo ocurrido momentos antes en Hoy, el joven fue cuestionado por diversos medios sobre la posibilidad de debutar como actor de melodramas a sus 14 años, pues parece que cada vez se siente más cómodo con las cámaras.

“Eso descártenlo, les digo descártenlo, soy muy malo actuando y (cantando), se me salen los gallitos, ahí tengo que afinar tantito”, explicó.

Mateo, hijo de la reconocida conductora Galilea Montijo, sorprendió a la prensa al confesar su preferencia por la cancha de fútbol sobre una carrera en la actuación. (Instagram: @galileamontijo)

En su encuentro con la prensa, también estuvo presente la actriz Tania Nicole, quien reconoció el talento de Mateo para hacer videos junto a su papá, los cuales han tenido buena aceptación en TikTok.

“Lo hace bien, sube sus videos con su papá de que está dando sus conciertos privados”, reveló Nicole.

Aunque Mateo se mostró agradecido por el cariño de la joven, resaltó que su lugar seguro es la cancha, pero reconoció que cada vez disfruta más aparecer en pantalla.

“Cuando voy a Hoy con mi mamá disfruto mucho de salir en la tele. Yo siempre he dicho que me llama mucho la atención (la conducción), pero siento que me llama más el deporte. Es como mi lugar seguro, la cancha”, concluyó.

Galilea Montijo y su hijo comparten un tierno beso en la playa, demostrando la fuerte unión familiar en medio de las recientes declaraciones de Mateo sobre su futuro. (Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo habla del gusto de su hijo por las cámaras

Antes de las declaraciones de Mateo, Galilea Montijo confesó que con el paso de los años los gustos de su hijo han cambiado, pues lo que antes parecía no importarle, ahora es relevante en su vida.

“Le gusta y ya hasta fans tiene”, expresó la presentadora, resaltando que antes rechazaba la atención mediática.

En ese mismo espacio, la conductora y actriz recordó que uno de los principales desafíos que enfrentó al ser una mamá famosa fue el “hate”, pues cuando su hijo comenzó a leer decidió silenciar los comentarios de sus redes sociales.

“Cuando él comenzó a leer, pues yo cerré los comentarios y también sabe que hay gente a la que no le caes bien y eso es bueno, parte de la vida, del show”, añadió.

La conductora responde a los comentarios tras lucir un nuevo aspecto en el programa matutino. (Redes sociales / Instagram: @programahoy / Instagram: @galileamontijo)

La reciente controversia de Galilea Montijo

Cabe recordar que la conductora ha estado envuelta en la polémica tras aparecer con el rostro hinchado en una emisión del programa Hoy.

Pese a que Montijo aclaró que se trató de un levantamiento de cejas y no cirugía, los dimes y diretes siguen generando controversia en redes sociales, donde circulan varios videos e imágenes de su rostro.