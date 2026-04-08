México

Galilea Montijo recuerda los desafíos que enfrentó al ser una mamá famosa: “Hay gente a la que no le caes bien”

La famosa conductora tomó la decisión de bloquear opiniones en sus perfiles digitales desde que su hijo aprendió a leer

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Galilea Montijo restringe los comentarios en redes para proteger a su hijo Mateo de 13 años de la hostilidad digital. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)
Galilea Montijo restringe los comentarios en redes para proteger a su hijo Mateo de 13 años de la hostilidad digital. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo atraviesa una etapa de exposición mediática después de someterse a un procedimiento estético en el rostro. La conductora de Hoy reconoce que no está satisfecha con el resultado del levantamiento de ceja, que según sus propias palabras no fue una cirugía, sino una intervención para evitar el bótox.

“Me levantaron esta cejita”, explicó Montijo en el programa, y detalló que la hinchazón fue una reacción inesperada.

Imágenes recientes difundidas en X detonaron memes y comentarios por el cambio en su apariencia, a tal grado que usuarios la califican de “irreconocible”. Ante la prensa y en televisión, la presentadora niega que el cambio sea tan dramático y atribuye la diferencia a una inflamación temporal.

Un primer plano del rostro de Galilea Montijo, con cabello castaño suelto, y dos círculos de ella con el rostro hinchado y expresión de desagrado en TV
Galilea Montijo enfrenta críticas en redes sociales tras someterse a un levantamiento de ceja como alternativa al bótox. (Instagram: @galileamontijo / RS)

Montijo protege a su hijo Mateo del ambiente mediático y la hostilidad en redes

En medio de la controversia, salieron a la luz las medidas que la conductora tomam para proteger a su hijo Mateo, de 13 años, de la hostilidad en redes.

La también actriz relata que decidió cerrar los comentarios en sus perfiles digitales desde que el niño aprendió a leer y comenzó a confrontarla con preguntas sobre los insultos y críticas que leía en internet.

“Cuando él comenzó a leer, pues yo cerré los comentarios y también sabe que hay gente a la que no le caes bien y eso es bueno, parte de la vida, del show”, compartió.

“Mi único objetivo es verte feliz”, escribió la conductora en un extenso mensaje que acompaña las fotografías.
La presión mediática tras el procedimiento estético lleva a Galilea Montijo a limitar su interacción en redes sociales y priorizar su entorno familiar. Foto: @galileamontijo

La conductora insistió en que Mateo debe enfocarse en la opinión de sus familiares y amigos cercanos, pues sabe que la exposición es parte de la vida pública y que su hijo, quien actualmente visita la Ciudad de México para convivir con ella y aspira a integrarse a las fuerzas básicas del Pumas UNAM.

Le gusta y ya hasta fans tiene”, resaltó, recordando que antes rechazaba la atención mediática.

Críticas, memes y el derecho a la autoaceptación

La aparición de la presentadora y actriz tras el procedimiento la convirtió en tendencia y tema de conversación nacional. Usuarios de redes sociales generaron memes y comentarios sobre su rostro, mientras que la conductora responde con distancia y humor.

No obstante, en el entorno privado la molestia persiste. Angélica Palacios sostiene que Montijo se siente insatisfecha y que la presión por el escrutinio público la llevó a restringir su interacción en redes.

De esta forma, mientras defiende su decisión y enfrenta la crítica, también asume el reto de criar a un adolescente bajo la mirada constante del público.

Galilea Montijo y su hijo Mateo
Una medida busca blindar a su hijo ante la oleada de memes y comentarios tras su intervención estética (IG: galileamontijo)

Así ha sido la controversia de Galilea Montijo y su supuesto cambio de imagen

  • Galilea Montijo generó polémica tras aparecer con el rostro hinchado por un tratamiento estético.
  • Confirmó que se trató de un levantamiento de cejas, no cirugía.
  • Negó rumores de exageraciones y explicó que la hinchazón era parte de la recuperación.
  • Algunas fuentes indican que no quedó conforme con el resultado.
  • Compartió videos sin filtros y defendió su derecho a modificar su imagen.
  • La controversia creció en redes y medios, aumentando la presión pública.

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