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Filtran canciones que BTS cantará en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de la CDMX

La banda k-pop está a nada de iniciar su esperada gira mundial

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BTS: dónde y cuándo ver el arranque oficial de su gira mundial
BTS: comienza la gira que vendrá a CDMX (BIGHIT Music)

El grupo surcoreano BTS prepara su retorno a los escenarios con The Arirang World Tou. La gira comienza el 9 de abril en el Goyang Stadium y llega a México el próximo 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

En redes sociales circula un posible listado de canciones que la banda interpretaría durante sus conciertos en el país, después de una pausa marcada por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

Según lo filtrado por fans con acceso a las pruebas de sonido, el repertorio incluiría éxitos como “Fake Love”, “Dynamite”, “Butter” y “Mic Drop”. Además, esperan que se interprete el nuevo álbum completo “ARIRANG”, lo que apunta a un espectáculo extenso.

El adelanto también señala que podría haber un segmento especial con canciones solistas de los integrantes de la agrupación K-Pop. La duración aproximada del concierto sería de dos horas, aunque todavía no hay confirmación oficial del setlist por parte de la banda o su agencia.

¿Liberarán boletos para BTS?

BTS
BTS

Fans de BTS en México no tendrán acceso a una liberación especial de boletos por parte de Ticketmaster, ya que la empresa afirma que no hay evidencia de irregularidades en la venta para los conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo.

Esta decisión se da tras una revisión de seguridad, donde Ticketmaster señala que las medidas de liberación de boletos solo aplican en Estados Unidos y Canadá.

La empresa realizará una liberación de un número limitado de entradas para los conciertos de la gira mundial “ARIRANG” de BTS en Canadá y Estados Unidos.

Estas entradas estarán disponibles al precio original, y los interesados podrán solicitar su registro entre el 13 y 14 de abril. En caso de obtener el boleto, el pago se cargará de manera automática, conforme a las instrucciones enviadas por la boletera.

La política de liberar boletos antes de los conciertos ocurre cuando se detectan compras que rompen las reglas de venta, por lo que los boletos cancelados suelen ponerse a disposición semanas previas o hasta 24 horas antes del evento. No obstante, la empresa afirmó en sus canales digitales que “no encontramos evidencia de que esto haya ocurrido en México”, en respuesta a varias quejas presentadas por los seguidores de la agrupación coreana.

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