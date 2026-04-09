¿Es para su boda? Lo que hay detrás de “Un vals” de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El videoclip y la portada del tema exhiben símbolos de matrimonio. (Instagram)

El lanzamiento de “Un vals” coloca a Christian Nodal y Ángela Aguilar en el centro de la conversación, mientras el tema levanta especulaciones sobre una boda que posiblemente se realice en mayo y deja ver la inspiración directa en la relación de ambos intérpretes. La canción se estrena acompañada de una imagen donde la pareja aparece bajo la lluvia, en un bosque, vestidos de mezclilla y blanco, y abrazados, lo que refuerza la narrativa romántica que rodea el sencillo.

La portada en plataformas digitales muestra dos anillos de boda y un anillo de compromiso con diamante. Este detalle visual incrementa la atención sobre la posibilidad del enlace matrimonial entre los cantantes, después de que Ángela Aguilar adelantó en 2025 la realización de una boda por la iglesia. En redes sociales, Nodal utilizó un emoji de anillo de compromiso al anunciar la canción y publica: “Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”.

Con una fotografía bajo la lluvia y una letra cargada de promesas, Christian Nodal confirma que “Un vals” está inspirado en su relación con Ángela Aguilar. (@nodal)

Nodal dedica la letra a Ángela Aguilar

El estreno de “Un vals” viene acompañado de una dedicatoria explícita a la hija de Pepe Aguilar, quien responde al gesto compartiendo la misma fotografía y comentando con un emoji de corazón blanco. La interacción pública en redes sociales fortalece la versión de que la canción está inspirada en la relación sentimental que han construido.

La letra del tema destaca por su corte romántico. Entre los versos se encuentran: “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa. Voy a darte el mundo cuando quieras libertad. Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas”. La canción suma otra promesa: “Si quieres perderte voy contigo hasta el final y voy a regalarte una sonrisa cuando llores y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals. Porque esta vida como tiene malo tiene bueno y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar”.

Christian Nodal estrena su tema más romántico y dedica la letra a Ángela Aguilar, mientras una portada con anillos de boda y compromiso alimenta los rumores de una próxima boda. (@nodal)

Así reaccionaron en redes sociales al estreno del sencillo

“Esa escena la he visto antes...”

“Ay, por favor”

“Esa historia ya se contó”

“Antes hacías mejores canciones”

“Revivan la funa”

“Bajaste la calidad”

“Los más funados de México”

“¿La de no hacerle canciones a todas no te la sabes?"

Tras dar a conocer este nuevo sencillo, internautas recordaron los temas que Nodal le ha dedicado a sus exparejas. Durante su noviazgo con Belinda, el cantante compuso “De los besos que te di”, “Por el resto de tu vida” y una versión de “Si nos dejan”. Temas que, según interpretaciones de seguidores, guardan mensajes para la artista. Más adelante, en su relación con Cazzu, Nodal lanzó canciones como “Cazzualidades”, donde expresaba de forma directa su admiración y cariño por la rapera argentina.