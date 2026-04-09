Dr. Miguel Padilla responde a polémica sobre Las Perdidas: “Empecemos a exigir ética”

El médico influencer Dr. Miguel Padilla compartió su opinión e hizo un llamado a la ética en redes sociales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El influencer médico mexicano, Dr. Miguel Padilla, se ha pronunciado enérgicamente sobre la reciente polémica que involucra a las integrantes del colectivo de influencers Las Perdidas, especialmente a Wendy Guevara y Paola Suárez. En sus redes sociales, Padilla dejó claro su punto de vista acerca de la responsabilidad de los creadores de contenido y la importancia de la ética en la comedia y el humor en internet.

Con un mensaje contundente, el médico instó a la reflexión: “Y recuerden amigos, hacer chistes PDF no está bien, no es gracioso, no es ético ni hoy ni hace 10 años ni nunca. Mi humilde consejo es ‘EDÚCATE’, ya tienes los medios para que dejes de decir ‘lo siento si alguien se sintió ofendido, pero estábamos muy verdes’”, escribió Padilla.

Este mensaje se refiere a los comentarios inapropiados que las influencers hicieron en videos antiguos, donde bromeaban sobre menores de edad. Los comentarios, rescatados recientemente de las redes sociales, generaron una ola de críticas por parte de la audiencia, que pidió la cancelación de Guevara y Suárez, alegando que sus bromas trivializaban la corrupción de menores.

Recientemente han resurgido videos sobre chistes comentados por las influencers asociados a menores de edad, lo que ha desatado una polémica en redes sociales. Foto: Instagram: paolitasuarez28

La polémica y el debate sobre el humor en las redes sociales

La controversia se avivó cuando se viralizaron videos de hace varios años, cuando Guevara y Suárez aún se encontraban en sus primeras etapas como creadoras de contenido. Las bromas sobre menores, hechas en tono de broma, rápidamente fueron catalogadas como inapropiadas por los usuarios, que consideraron que no se debe tomar a la ligera el tema de la sexualización infantil.

Este resurgir de los videos reabrió el debate sobre los límites del humor en las plataformas digitales, especialmente cuando los creadores de contenido tienen audiencias que incluyen a adolescentes y niños.

En medio de esta crisis, Wendy Guevara se vio obligada a ofrecer una disculpa pública. La influencer admitió el error y explicó que, en ese momento, no era consciente del impacto de sus palabras. Además, expresó que, debido a su propia experiencia de abuso infantil, entiende la gravedad del tema y pidió disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos.

La postura de Miguel Padilla: Un llamado a la ética

Fue en este contexto de debate y reflexión cuando Miguel Padilla, conocido por su labor de divulgación médica en redes sociales, intervino para enfatizar la importancia de la ética en la comedia y la responsabilidad de los influencers.

Dr. Miguel Padilla responde a polémica de Las Perdidas con una postura enfocada a la ética de los creadores de contenido. Foto: (Captura de pantalla)

En sus publicaciones, Padilla subrayó que, aunque las personas evolucionan y aprenden de sus errores, también es necesario reconocer que ciertos temas no deben ser objeto de humor. “Empecemos a exigir ética a quienes tengan un micrófono enfrente”, destacó el médico, refiriéndose a la responsabilidad que tienen los creadores de contenido frente a su audiencia.

El Dr. Padilla es conocido por su estilo único de compartir contenido médico de forma accesible, en un tono relajado y con humor, pero siempre respetando los límites de lo que es apropiado. Su intervención en esta polémica no solo resalta la importancia de tener conciencia social, sino también el poder que los influencers tienen para influir en sus seguidores, especialmente los más jóvenes.

El escándalo de Las Perdidas ha dejado en evidencia no solo los riesgos de hacer chistes de mal gusto en plataformas con una gran audiencia, sino también el poder de las redes sociales para amplificar los errores del pasado. A pesar de las disculpas y reflexiones, el llamado a la cancelación no ha desaparecido, y el debate sobre los límites del humor en las redes sigue siendo un tema candente.

El Dr. Miguel Padilla, con su mensaje sobre ética y educación, ha abierto una puerta para la reflexión colectiva sobre cómo los influencers deben ser conscientes de su impacto en la sociedad. En un mundo donde los comentarios pueden ser grabados, viralizados y analizados años después, la responsabilidad de lo que se dice y hace en público nunca ha sido tan relevante.