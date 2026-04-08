Esposa de Alberto del Río ratifica denuncia por violencia familiar: qué pena podría enfrentar

¿Qué pena podría enfrentar Alberto del Río si es vinculado a proceso y hallado culpable? (Anayeli Tapia/Infobae)

La esposa del exluchador Alberto del Río “El Patrón”, Mary Carmen Rodríguez Lucero, ratificó la denuncia por violencia familiar en su contra, lo que permitió a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de San Luis Potosí avanzar formalmente en la investigación penal.

Con esta acción, el proceso entró en una nueva fase para José Alberto Rodríguez Chucuan, nombre real del exluchador de la WWE, quien actualmente sigue bajo resguardo mientras se define su situación jurídica.

¿Qué se sabe del caso?

Ficha de detención de Alberto del Río. (Registro Nacional de Detenciones)

Mary Carmen Rodríguez Lucero acudió este martes a la sede de la Fiscalía Especializada para ratificar la denuncia presentada el 6 de abril, luego de una llamada de emergencia al 911 en la que reportó haber sido víctima de agresión física y verbal dentro de su domicilio en la colonia Lomas del Tecnológico, en la capital potosina.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a “El Patrón” a las 14:30 horas, según el Registro Nacional de Detenciones (RND). Al momento de la detención, Alberto del Río vestía una playera blanca, short negro y tenis azules.

La víctima presentó lesiones físicas visibles, confirmadas por los peritos y agentes que integraron el expediente con testimonios y pruebas forenses. ministerial continuó con la integración de la carpeta de investigación.

(Captura de pantalla)

El siguiente paso procesal es la audiencia inicial en el penal de La Pila, donde un juez de control analizará los elementos presentados por el Ministerio Público y escuchará los argumentos de la defensa. En ese acto se determinará si Alberto del Río enfrentará el proceso en libertad o bajo una medida cautelar más severa.

De acuerdo con la periodista Flor Rubio, un mes antes Mary Carmen Rodríguez Lucero ya había intentado pedir ayuda, aunque desistió. En un mensaje que le envió por WhatsApp expresó: “Pasé por una situación con mi esposo, fue un impulso de mi parte, ya cambié de opinión. No quiero molestar ni hacer más grandes las cosas”.

¿Qué pena podría enfrentar Alberto del Río si es hallado culpable?

(Especial)

En caso de que el proceso continúe y sea hallado culpable, Alberto del Río podría ir a la cárcel. Según el Código Penal de San Luis Potosí, artículo 205, el delito de violencia familiar puede sancionarse con entre uno y siete años de prisión y una multa de hasta 700 días del valor de la UMA, además de la posibilidad de que el agresor sea obligado a someterse a tratamiento psicológico especializado.

Si hay hijos de por medio, el juez puede dictar la pérdida de la patria potestad, derechos hereditarios o de alimentos. Las sanciones pueden agravarse si se determina que las lesiones fueron cometidas por razones de género, en cuyo caso la pena puede alcanzar hasta los veinte años de cárcel.

El proceso legal avanza en paralelo a las consecuencias laborales para el exluchador. Fuentes cercanas al caso confirmaron que la empresa de entretenimiento LM52 lo desvinculó de cualquier proyecto o evento tras la denuncia.

Los antecedentes de Alberto del Río

Tras su arresto, resurgen los casos de exparejas que han marcado su historial personal. (Ilustración: Jesús Aviles)

La denuncia ratificada en San Luis Potosí no es el primer señalamiento de este tipo contra José Alberto Rodríguez Chucuan. El exluchador acumula antecedentes de denuncias y procesos legales por violencia doméstica en Estados Unidos y México.

En 2018 fue arrestado tras la denuncia de la luchadora británica Paige por violencia familiar, aunque el caso no avanzó judicialmente. En 2020, su ex pareja Reyna Quintero lo acusó en Texas de secuestro agravado y agresión sexual; según la denuncia, fue atada, agredida físicamente y sufrió destrucción de sus bienes. Del Río fue detenido, liberado bajo fianza y exonerado en 2021 cuando la denunciante retiró los cargos y reconoció haber mentido en sus declaraciones.

A estos antecedentes se suman episodios de conducta violenta en el ámbito deportivo y mediático. En 2014, Alberto del Río fue despedido de la WWE tras agredir físicamente a un empleado del staff, hecho que la empresa atribuyó a “conducta poco profesional” y que el luchador argumentó como respuesta a un comentario racista. En 2020, fue suspendido seis meses por la AAA tras lanzar una silla a un aficionado en Tijuana.

Además, en años recientes, ha protagonizado incidentes durante programas de televisión y reality shows. En 2025, durante la promoción de una pelea en el programa “Venga La Alegría”, agredió físicamente a otro luchador y rompió una mesa del set. En el reality “La Granja VIP” se reportaron incidentes de contacto físico y enfrentamientos verbales con otros participantes, lo que derivó en sanciones internas.

Quién es Alberto del Río

El Patrón ha sido el mexicano más exitoso que ha pasado por la WWE. (Ilustración: Jesús Aviles)

José Alberto Rodríguez Chucuan nació el 25 de mayo de 1977 en San Luis Potosí y pertenece a una familia emblemática de la lucha libre. Es hijo de Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras.

Su carrera profesional abarca títulos en la WWE, AAA y CMLL, así como incursiones en las artes marciales mixtas. Fue el primer mexicano en ganar el Royal Rumble y Money in the Bank el mismo año, y ha sido comentarista de UFC en español.