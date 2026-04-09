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Ceci Flores retoma búsqueda de personas desaparecidas tras hallar restos de su hijo: “No hay tiempo de quedarnos a llorar en casa”

La madre buscadora de Sonora indicó que anoche encontró restos de una persona en el predio ‘El Choyudo’

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Cei Flores retomó las jornadas de búsqueda tras hallar a su hijo. | Jovany Pérez
Cei Flores retomó las jornadas de búsqueda tras hallar a su hijo. | Jovany Pérez

Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, retomó las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas, a casi dos semanas de que halló los restos de su hijo Marco Antonio, a quien buscó por más de siete años.

La activista compartió un nuevo video en su cuenta de X, en el cual mostró los trabajos de búsqueda en el predio ‘El Choyudo’, en Hermosillo, donde anteriormente se han hallado restos de personas desaparecidas.

En la publicación informó que la noche del martes halló una osamenta en dicho predio, por lo que este miércoles se trasladó de nuevo al lugar, acompañada de madres buscadoras, policías estatales y personal de la Fiscalía General de Sonora.

“Nos encontramos el día de hoy en predio del ‘Choyudo’, un lugar donde se han encontrado muchísimos cuerpos. Tenemos el hallazgo positivo de un osamenta. Aquí detrás de mí se encuentran la Fiscalía, Madres Buscadoras, Servicios Periciales, Policía Estatal.

“Esta es una, un osamenta que tiene al parecer bastantes años. En este lugar esperemos con todo el favor de Dios que pueda tener algo, que pueda darle una prueba genética para que pueda regresar con su familia”, dijo.

Ceci Flores retomó las jornadas de búsqueda tras hallar a su hijo. | X- Ceci Flores
Ceci Flores retomó las jornadas de búsqueda tras hallar a su hijo. | X- Ceci Flores

En este sentido, la activista agradeció el apoyo de las personas que les han aportado datos sobre los lugares donde podría haber fosas clandestinas o restos de personas.

“Queremos darle las gracias a las personas que pierden el miedo, que nos ayudan con esas llamadas anónimas y nos permiten venir a los lugares y encontrarlos y llevarlos a casa”, agregó.

Recordó que recientemente encontró los restos de su hijo Marco Antonio, quien fue reportado como desaparecido en 2019; sin embargo, afirmó que aún hay muchas personas que buscar, por lo que “no hay tiempo para quedarse a llorar en casa”.

“Hace muy poquitos días que encontré a mi hijo Marco Antonio, pero no hay tiempo para, para quedarnos a llorar en casa, porque hay mucho que buscar, hay mucho que encontrar.

“Hay muchas madres que, que tienen toda la fe puesta en estas búsquedas, que saben, que se dan cuenta que si no los buscamos no los vamos a encontrar. Así que apoyando ahora a las familias aquí, las madres que han estado conmigo en este largo caminar de siete años en la búsqueda de Marco Antonio, pues venimos a este día”, puntualizó.

Añadió que aún le falta hallar a su hijo Alejandro, quien fue reportado como desaparecido el 30 de octubre del 2015 en Los Mochis, Sinaloa, por lo que incluso anunció anteriormente que se trasladaría a ese estado para buscarlo.

“Solamente informar que aquí estamos nuevamente de pie en la lucha. No hay momento para rendirnos, no hay momento para quedarnos en llorar en, en casa. Tenemos muchas familias que, pues dependen de que nosotros salgamos a buscar para poder recuperar a sus familiares.

“Así que agradeciendo enormemente el apoyo de autoridades, de sociedad y pues a a seguirle, que no hay que rendirse. Hay que seguir la lucha porque nos faltan. Falta Alejandro en casa y hay que salir a buscarlo”, concluyó.

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