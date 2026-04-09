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Aseguran 100 kilos de marihuana en Sonora: vale más de 300 mil pesos

También fueron asegurados otros 100 kilos de la droga en Guerrero

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Aseguran 100 kilos de marihuana en Sonora: vale más de 300 mil pesos
Los paquetes estaban en la maleza (Guardia Nacional)

Agentes de seguridad realizaron la incautación de más de 100 kilogramos de marihuana en Sonora. Los informes de las autoridades federales señalan que el valor de la sustancia asciende a más de 300 mil pesos.

El 8 de abril la Vocería de la Guardia Nacional informó sobre el aseguramiento de la sustancia que estaba escondida entre la maleza, en el municipio de Altar.

“Al realizar patrullajes en un camino de tercer orden, en la localidad de Zangaruta, municipio de Altar, Sonora, los guardias federales localizaron 31 paquetes ocultos entre la hierba”, es parte del reporte de la Guardia Nacional.

Cuando los uniformados revisaron los paquetes de forma más detallada identificaron que había marihuana, la cual dio un peso total de 109 kilos de la misma.

Cabe destacar que, según los informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indican que el valor de la sustancia sería de 354 mil pesos.

Aseguran 100 kilos de marihuana en Sonora: vale más de 300 mil pesos
(Guardia Nacional)

“En Altar, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron 110 kilos de marihuana”, es parte del informe de la institución encabezada por Omar García Harfuch en el reporte de las actividades relevantes realizadas el 7 de abril.

Tras su aseguramiento, los paquetes quedaron a disposición del Ministerio Público con el objetivo de que sean realizadas las averiguaciones en el caso.

Aunado a lo anterior, también el 7 de abril en Sonora, agentes de la Secretaría Marina (Semar) y de la Policía Estatal realizaron el aseguramiento de una docena de personas.

“En Hermosillo y Cajeme, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a 12 personas, aseguraron 131 dosis de diversas drogas, 12 bolsas con marihuana, un arma larga, un cargador, cuatro cartuchos, un radio, dos chalecos y un portacargadores”, destaca el informe.

Otros 100 kilos de droga en Guerrero

A su vez, en la información compartida por la SSPC, es resaltado el aseguramiento de costales con marihuana que también tendrían un valor que supera los 300 mil pesos.

“En Copalillo, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron 11 costales con 100 kilos de marihuana. El costo por la droga asegurada es de 324,000 pesos”, señala el informe de las autoridades federales.

Mientras que el pasado 2 de abril agentes de seguridad realizaron la incautación de casi 2 toneladas de cocaína en San Luis Río Colorado.

(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

Los elementos de seguridad revisaron un tractocamión con ruta de San Blas, Nayarit, hacia Tijuana, Baja California. En la unidad había mil 877 paquetes de cocaína, que dieron un peso de más de mil 800 kilogramos de la droga.

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