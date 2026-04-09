México

Arath de la Torre defiende a su hermano tras dejar la televisión y trabajar como taquero: “Es la cosa más digna”

El conductor rompe el silencio sobre el nuevo rumbo familiar y deja clara su postura ante la polémica

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Imagen dividida de dos hombres: izquierda, hombre de pelo gris y barba en camisa negra; derecha, hombre de pelo oscuro y barba corta en bata azul. Ambos miran fijamente
Arath de la Torre respaldó públicamente a su hermano Ulises por emprender una taquería lejos de la televisión mexicana. - (Arath de la Torre, Ulises de la Torre: Instagram)

“Vender tacos, por el amor de Dios, es la cosa más digna que hay en el mundo”. Con esta frase, Arath de la Torre respaldó la nueva etapa de su hermano Ulises de la Torre, quien reapareció en el foco público tras dejar la televisión para abrir su propia taquería.

El actor defendió el oficio de su hermano con una respuesta directa a los medios de comunicación, evitando profundizar en los detalles personales de su relación, aunque sus declaraciones generaron múltiples reacciones y avivaron el debate sobre el cambio de vida de Ulises.

La decisión de Ulises de la Torre de emprender su propio negocio llegó tras varios años sin proyectos en la pantalla chica, lo que atrajo la atención tanto de seguidores como de medios, interesados en este giro fuera del mundo del espectáculo.

Un sueño que nació desde la infancia

Primer plano de Arath de la Torre y Ulises de la Torre. Arath, con camisa a cuadros azul, saca la lengua; Ulises, con camiseta blanca, sonríe y lo abraza
Ulises de la Torre, antes conductor de televisión, abrió su taquería "Los Igualados" tras dejar los medios en 2023. - (Yordi Rosado: YouTube)

Arath de la Torre explicó que el camino que hoy sigue su hermano no es improvisado. Según relató, el interés por tener una taquería viene desde su niñez, cuando ambos crecieron cerca de ese entorno.

Recordó que su padrastro tuvo negocios de este tipo en Cancún, donde Ulises participaba activamente. Esa experiencia temprana habría sembrado la idea que hoy se materializa en su propio establecimiento.

“Su sueño ha sido tener una taquería”, expresó, dejando claro que, más allá de las circunstancias, se trata de una meta personal cumplida.

Distancia personal, respeto profesional

Arath de la Torre
El sueño de Ulises de la Torre de abrir una taquería tiene raíces en su infancia, cuando su padrastro tenía negocios similares en Cancún. - (ViX)

Pese a sus palabras de apoyo, Arath de la Torre reconoció que no mantiene relación con su hermano. Sin entrar en detalles, dejó ver que se trata de un tema privado que no desea exponer públicamente.

“No quiero hablar de eso, son cosas personales”, dijo, marcando un límite claro ante los cuestionamientos. Aun así, destacó las capacidades de Ulises como actor y conductor.

También se mostró confiado en que podrá retomar oportunidades en el medio artístico, al asegurar que “lo hace muy bien” y que conoce de qué está hecho.

El giro que lo llevó a los tacos

Foto: Instagram/@udelatorre_b
Ulises de la Torre atiende personalmente su taquería y ha generado conversación sobre la dignidad de emprender negocios propios. - ( Instagram/@udelatorre_b)

Ulises de la Torre decidió abrir su taquería tras un periodo sin trabajo en televisión desde 2023. El proyecto, llamado “Los Igualados”, lo muestra ahora como dueño y encargado del negocio.

El actor atiende personalmente el lugar y prepara los alimentos, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales sobre los cambios en la industria del entretenimiento.

Mientras tanto, Arath de la Torre pidió enfocar la atención en su obra teatral, insistiendo en no desviar el tema de su promoción, aunque sin dejar de respaldar, a su manera, el nuevo camino de su hermano.

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