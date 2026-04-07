Senado perfila ratificación de Roberto Velasco como Secretario de Relaciones Exteriores este 8 de abril, confirma Alejandro Murat

El Senado prevé ratificar a Roberto Velasco como titular de la SRE en medio de una agenda centrada en relaciones con Estados Unidos.

El Senado de la República prevé ratificar este miércoles 8 de abril a Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara formalmente su nombramiento a la Cámara Alta.

Como parte del proceso legislativo, el funcionario comparecerá ante la Comisión de Relaciones Exteriores, paso previo a que el dictamen sea discutido y votado por el Pleno.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del nombramiento y señaló que el órgano ejercerá su facultad exclusiva para resolver la ratificación.

Experiencia en América del Norte respalda perfil de Velasco

El senador Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, expresó confianza en la trayectoria de Velasco, quien se desempeñaba como subsecretario para América del Norte.

La trayectoria de Roberto Velasco en la Secretaría de Relaciones Exteriores respalda su perfil técnico. (Foto: x/@r_velascoa)

El legislador destacó que su experiencia resulta relevante, dado que Estados Unidos concentra cerca del 80% del comercio exterior de México. “Está muy enterado y ha sido participativo en la SRE”, afirmó.

Velasco ha liderado negociaciones clave en materia de migración, seguridad y economía con Estados Unidos y Canadá, lo que lo posiciona como un perfil técnico en la conducción de la política exterior.

Relación con Estados Unidos y revisión del T-MEC, prioridades

Durante reuniones previas con senadores, el canciller designado delineó su visión de política exterior, enfocada en mantener una relación de coordinación con Estados Unidos, sin subordinación, y con respeto a la soberanía nacional.

Murat Hinojosa explicó que uno de los ejes será trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, para garantizar una revisión “tersa” del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La relación entre México y Estados Unidos es clave para el comercio y la estabilidad regional.

Además, se abordaron temas estratégicos como migración, geopolítica regional y la relación bilateral con Washington, considerados prioritarios en la agenda exterior.

Diversificación comercial y acuerdos internacionales en la agenda

El senador también subrayó la oportunidad de ampliar los vínculos económicos de México con otras regiones del mundo.

Entre los objetivos planteados se encuentran:

Impulsar la firma del tratado modernizado con la Unión Europea , prevista para mayo.

Fomentar la llegada de inversión extranjera de países sin acuerdos comerciales vigentes con México.

Reducir la dependencia comercial con Estados Unidos mediante la diversificación de mercados .

Debate sobre informe de la ONU en materia de derechos humanos

Otro de los temas que se prevé aborde Velasco en su comparecencia es el informe reciente de Naciones Unidas sobre derechos humanos.

Al respecto, Murat Hinojosa rechazó que se equiparen las desapariciones vinculadas al crimen organizado con acciones atribuibles al Estado.

El informe de la ONU en materia de derechos humanos generó debate entre autoridades y organismos internacionales. (Foto AP/Pamela Smith, archivo)

“Eso no se puede aceptar de ninguna manera”, sostuvo, al tiempo que defendió las políticas implementadas por el gobierno mexicano para prevenir estos delitos.

El legislador agregó que México ha mantenido apertura a la participación de organismos internacionales, pero subrayó que existen desacuerdos con algunas conclusiones del informe.

Relevo en la Cancillería tras salida de De la Fuente

El nombramiento de Velasco ocurre tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo por motivos de salud. Desde el 1 de abril, el nuevo canciller designado asumió funciones de manera provisional mientras se completa el proceso de ratificación.

Previo a su comparecencia, Velasco sostuvo reuniones con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los distintos grupos parlamentarios plantearon inquietudes y prioridades en materia de política exterior.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, destacó la disposición al diálogo del funcionario, mientras que legisladores de otras bancadas señalaron que será en la comparecencia donde se detalle su estrategia diplomática.

La resolución del Senado marcará el inicio formal de la gestión de Velasco en un contexto internacional complejo, con desafíos en comercio, migración y relaciones bilaterales clave para el país.