Asesinan a Pedro Valencia, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán

El fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía de Michoacán (Especial)

Fue encontrado el cuerpo de Pedro Valencia Cerecero, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán. El hallazgo sucede días después del secuestro del funcionario.

La muerte fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán el 6 de abril. De igual manera, las autoridades indicaron que tres personas son investigadas por su presunta relación con el crimen.

“Se inició carpeta de investigación con relación al secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro “N”, cuyo cuerpo fue localizado sin vida la noche del pasado domingo en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo", es parte del reporte oficial.

Los reportes indican que el hombre fue secuestrado el pasado 1 de abril, razón por la que tres personas son investigadas por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio en contra de Pedro Valencia.

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