México

¿Qué riesgos implica la deficiencia de vitamina D en niños y adultos mayores? Esto dice la UNAM

En las mujeres después de la menopausia, puede aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas

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Una mujer sentada en una silla de patio, con los ojos cerrados y la cara al sol, sosteniendo una taza de café, rodeada de plantas con flores.
Vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D es una prohormona que el cuerpo necesita para asimilar y fijar el calcio, lo que contribuye al fortalecimiento de los huesos. Esta función resulta fundamental durante etapas como la infancia, entre los 0 y 12 años, así como en la tercera edad, cuando aumentan los riesgos de osteoporosis y fracturas, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además de su papel en la salud ósea, en años recientes se ha identificado su importancia en el sistema inmunológico.

“En los últimos años se ha entendido que la vitamina D también promueve que nuestro sistema inmunológico se controle y responda de manera no exagerada ante un estímulo determinado, como podría ser un proceso inflamatorio”, explicó Felipe Vadillo Ortega, jefe de la Unidad de Vinculación Científica de la Facultad de Medicina en el Instituto Nacional de Medicina Genómica.

El organismo produce este nutriente de manera natural al exponerse a la radiación ultravioleta B del sol. Este proceso inicia cuando el 7-deshidrocolesterol presente en la epidermis se transforma en previtamina D3 y posteriormente en vitamina D3 o colecalciferol.

Vitamina D. (especial)
Vitamina D. (especial)

Deficiencia y sus efectos en la población

Sin embargo, factores como el estilo de vida en entornos urbanos limitan esta producción.

“Debido a que, principalmente en ambientes urbanos, mucha gente permanece encerrada durante gran parte del día en su casa, la escuela o la oficina, y no se expone a los rayos del sol el tiempo suficiente, produce poca vitamina D de manera natural”, señaló el especialista.

Ante ello, se recomienda consumir alimentos ricos en esta vitamina, como pescados grasos —atún, salmón, arenque y sardina—, además de lácteos, yema de huevo y champiñones.

Deficiencia de vitamina D en adultos mayores

De acuerdo con la Ensanut Continua 2022, existe una alta prevalencia de deficiencia de este compuesto en adultos mexicanos, con más de un tercio de la población por debajo de los niveles recomendados. No obstante, Vadillo Ortega indicó que aún se requiere mayor información para determinar el impacto clínico de estos datos.

En niños, la deficiencia puede afectar la formación ósea e incluso provocar raquitismo. En adultos mayores, especialmente en mujeres después de la menopausia, incrementa el riesgo de osteoporosis y fracturas. “Por eso es muy común que, al sufrir una caída, esas personas se fracturen la cadera, un fémur, una muñeca, etcétera”, detalló.

Asimismo, la falta de vitamina D puede agravar enfermedades autoinmunes como el lupus. Por ello, el especialista subrayó la importancia de evaluar el estado nutricional de la población y prestar especial atención a grupos vulnerables como infantes, mujeres embarazadas y en lactancia.

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