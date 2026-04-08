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Precio del dólar hoy en México: “Súper peso” continúa por buen camino luego del acuerdo de paz en Medio en Oriente

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior, debido al acuerdo estipulado por las naciones en conflicto, para frenar las tensiones geopolíticas en Medio Oriente

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Conoce en cuánto cerró la cotización de tipo de cambio USD/MXN este miércoles 8 de abril. (REUTERS/Dado Ruvic)
Conoce en cuánto cerró la cotización de tipo de cambio USD/MXN este miércoles 8 de abril. (REUTERS/Dado Ruvic)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,44 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,53% comparado con la cotización de la sesión previa, que fue de 17,71 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 2,16%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un descenso del 10,76%.

Desde este punto, el tipo de cambio USD/MXN mostró una tendencia favorable, impulsado tanto por el aumento del interés en monedas de mercados emergentes como por la reciente caída del dólar estadounidense, vinculada a una tregua de dos semanas en Medio Oriente.

El entendimiento fue liderado por Pakistán con la finalidad de contener el aumento de los ataques entre países, motivado por la fecha límite impuesta por el presidente Donald Trump para lanzar un operativo en infraestructuras energéticas de Irán.

Sumado a esto, el precio de los productos energéticos descendió desde los máximos alcanzados en casi cuatro años, ante la expectativa de una reapertura temporal del estrecho de Ormuz, que permitiría la salida de cientos de buques bloqueados en el golfo Pérsico, en consonancia con el acuerdo de paz.

De acuerdo con el reporte de divisas de Grupo Financiero Monex, la curva de rendimientos del Tesoro refleja fuertes descensos, con el rendimiento a diez años situándose en 4,26 %, mientras que el plazo a un mes permanece estable cerca de 3,63 %.

Además, el optimismo se extiende en la canasta de divisas del G10, donde la corona sueca y el dólar neozelandés encabezan las ganancias de la jornada.

Si comparamos el dato con fechas previas, acumuló tres sesiones sucesivas cayendo. La volatilidad referente a estos siete días fue de 9,2%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (8,91%), presentándose como un activo con mayores alteraciones de lo esperado.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

El peso mexicano, una de las monedas más cotizadas del mercado cambiario

cambio dolar peso mexicano (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)
(REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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