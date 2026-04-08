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Dólar hoy en México: peso suma avances frente al billete verde tras anuncio de tregua en Medio Oriente

La divisa nacional destaca como la sexta moneda emergente con mayor avance frente a la estadounidense en la apertura de sesión

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El repunte de los mercados accionarios responde al anuncio de alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Edgard Garrido)
El repunte de los mercados accionarios responde al anuncio de alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Edgard Garrido)

A mitad de semana, los mercados accionarios experimentaron un sólido repunte, impulsados por el optimismo tras el anuncio de un alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán.

En dicho entorno, el dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones de este miércoles 8 de abril a 17,42 pesos mexicanos en promedio, lo que representa una baja de 1,64% frente a los 17,71 pesos de la jornada anterior, según datos de Dow Jones.

Con este movimiento, la divisa acumula una caída de 2,27% en los últimos siete días y, en el balance anual, mantiene un descenso de 10,86%.

En línea con esta tendencia, el tipo de cambio encadena tres sesiones consecutivas con retrocesos. No obstante, la volatilidad semanal se ubica ligeramente por encima del promedio anual, lo que sugiere mayores fluctuaciones en la cotización respecto a su comportamiento habitual.

A nivel intradía, de acuerdo con el reporte matutino del Grupo Financiero Monex, durante la sesión overnight el dólar registró un mínimo de 17,43 pesos y un máximo de 17,76 pesos en el mercado spot.

Posteriormente, con la apertura de la sesión americana, el peso mexicano se fortaleció, ubicándose en el sexto lugar entre las monedas de economías emergentes con mayores avances frente al dólar.

Este desempeño se explica por un mayor interés en divisas emergentes, así como por la corrección bajista del billete estadounidense, en un contexto favorecido por la tregua de dos semanas en Medio Oriente.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

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El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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