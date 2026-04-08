México

Los Ángeles Azules gratis en el Zócalo: fecha, horario y todo lo que debes saber

Ximena Sariñana también estará presente en el evento

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Los Ángeles Azules
Los Ángeles Azules se presentarán gratuitamente este miércoles en el Zócalo. (Sitio oficial: Los Ángeles Azules)

El Zócalo de la Ciudad de México será escenario de una aparición gratuita de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, quienes compartirán su música con miles de asistentes.

El evento contará con acceso libre para el público general y se instalarán 7,000 sillas para quienes lleguen primero a la explanada central.

¿Por qué se presentarán en el Zócalo?

El motivo por el cual Los Ángeles Azules estarán en el Zócalo de la CDMX responde a que serán invitados los invitados de Andrea Bocelli durante su concierto gratuito en la histórica plaza capitalina.

Cabe recordar que el italiano ha grabado numerosos discos y presentado óperas completas y repertorio popular. Su trayectoria lo coloca entre los cantantes más reconocidos de la música clásica y pop.

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A los 12 años perdió la visión total tras un accidente en un partido de fútbol, pero continuó su formación musical mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Pisa.

En la década de 1990, Bocelli alcanzó fama internacional tras ser descubierto por Luciano Pavarotti y colaborar con el músico Zucchero. Su álbum “Romanza” lo posicionó como una figura global, destacando la canción “Con te partirò”.

ARCHIVO - Foto del 5 de diciembre del 2025, el cantante de ópera Andrea Bocelli durante la ceremonia del sorteo a la Copa Mundial 2026. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 5 de diciembre del 2025, el cantante de ópera Andrea Bocelli durante la ceremonia del sorteo a la Copa Mundial 2026. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

¿Cuándo y dónde será el concierto?

A continuación te compartimos todos los detalles para que no te pierdas el evento:

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Hora: 19:00 hrs
  • Lugar: Plancha del Zócalo, CDMX

Te recomendamos que llegues con anticipación, pues este tipo de shows gratuitos suelen ser bastante concurridos.

Recuerda que, a diferencia de otros conciertos, aquí sí habrá sillas.

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