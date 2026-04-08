México

Habrá Listening Party del nuevo álbum de Kanye West en la CDMX: fecha, sede y todos los requisitos para asistir

Ye agrega una nueva escala a su paso por México, que ha estado marcado por conciertos, colaboraciones y eventos exclusivos en la capital

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La CDMX fue seleccionada como una de las sedes principales para la presentación global de Bully, el nuevo disco de Kanye West. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)
La CDMX fue seleccionada como una de las sedes principales para la presentación global de Bully, el nuevo disco de Kanye West. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los lanzamientos musicales más destacados del año con la listening party de Bully, el nuevo álbum de Kanye West.

El artista eligió la capital mexicana como una de las sedes principales de su presentación global, apostando por una experiencia que anticipa la fusión de música, visuales y homenajes a la cultura nacional.

La listening party de Bully promete una experiencia inmersiva que unirá música, cultura popular y comunidad con los fans de Ye en la Ciudad de México. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT /ARCHIVO
La listening party de Bully promete una experiencia inmersiva que unirá música, cultura popular y comunidad con los fans de Ye en la Ciudad de México. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT /ARCHIVO

En este sentido, la expectativa entre los seguidores de Ye es alta. El evento no sólo habla del éxito del disco, sino que apostaría por la incorporación de un ambiente colectivo que promete trascender el formato tradicional de presentación musical.

La listening party de Bully llega a CDMX

La listening party de Bully en la Ciudad de México promete ser un evento marcado por la integración de la cultura popular mexicana y la comunidad de fans de Kanye West.

  • Fecha: Sábado 11 de abril de 2026.
  • Sede: Foro Frontera 88, Roma Sur, Ciudad de México.
  • Funciones: Originalmente se contemplaba sólo una, programada para la 7:00 PM, pero la alta demanda y el sold-out derivaron en una nueva función a las 2:00 PM (en la misma fecha).
  • Acceso: Sólo con boleto adquirido en línea, se recomienda llegar temprano.
  • Posible ambientación: Escenografía inspirada en la lucha libre mexicana, tal como se vio en la colaboración con Peso Pluma, Last Breath.
  • Dinámica: Se espera una experiencia colectiva, visual y musical que sería transmitida a través de redes (similar a cómo se vio en otras ciudades).
La listening party de Bully, el nuevo álbum de Kanye West, llegó a la Ciudad de México con dos funciones en el Foro Frontera 88. (Captura de pantalla)
La listening party de Bully, el nuevo álbum de Kanye West, llegó a la Ciudad de México con dos funciones en el Foro Frontera 88. (Captura de pantalla)

Así, la producción buscará que los asistentes vivan el álbum en un entorno inmersivo, resaltando la conexión entre el proyecto de Ye y la cultura local.

Precios y requisitos para asistir

Para quienes planean asistir, es clave conocer los requisitos y costos del evento, pues el acceso está sujeto a reglas específicas y cupo limitado.

Boletos:

  • Venta exclusiva en yemexicocity.com
  • Precio general: 500 pesos
  • Costo de servicio: 75 pesos
  • Total: 575 pesos

Requisitos de acceso:

  • Presentar boleto digital y una identificación oficial
  • Acceso nominal, pueden solicitar verificación
  • No se permitirá el ingreso con cámaras profesionales ni grabación de audio o video

Restricciones:

  • Evento dirigido a mayores de edad
  • Menores sólo acompañados por un adulto
  • Seguir indicaciones del staff y normas del recinto

El sistema de venta es digital y la disponibilidad depende de la demanda; se recomienda realizar la compra con anticipación para asegurar un lugar.

La alta demanda de boletos para la listening party de Bully en la CDMX obligó a sumar una segunda función el mismo día. (Captura de pantalla)
La alta demanda de boletos para la listening party de Bully en la CDMX obligó a sumar una segunda función el mismo día. (Captura de pantalla)

Kanye West en CDMX: conciertos, moda y gastronomía

La listening party es sólo una parte de la ahora extensa agenda de Kanye en México, donde su presencia ha generado impacto más allá de la música.

Producción y concepto:

  • Integración de la lucha libre mexicana y cultura popular en la estética y visuales de Bully.
  • Referencias al Chapulín Colorado y otros íconos nacionales.
  • Participación especial de Peso Pluma en el sencillo Last Breath.

Visita de Kanye West:

  • Conciertos en la Plaza de Toros México.
  • Tienda pop up de Yeezy en la Colonia Juárez.
  • Recorridos gastronómicos por restaurantes como Pujol y Maizajo.
Las listening partys de Bully en otras ciudades han estado profundamente inspiradas por la estética mexicana, retomando principalmente las figuras de luchadores emblemáticos del pancracio nacional. (Foto: X)
Las listening partys de Bully en otras ciudades han estado profundamente inspiradas por la estética mexicana, retomando principalmente las figuras de luchadores emblemáticos del pancracio nacional. (Foto: X)

De esta manera, la listening party de Bully en CDMX se perfila como un evento donde la música, el recorrido cultural y la comunidad de fans convergerán en una experiencia irrepetible.

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