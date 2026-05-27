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Motociclista embiste a policía estatal frente a la Fiscalía en Culiacán y termina detenido

El uniformado sufrió lesiones leves y recibió el alta médica en el sitio, mientras que el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades

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Una calle urbana de Irapuato, Guanajuato, de noche, acordonada con cinta amarilla de policía. Patrullas con luces rojas y azules y conos naranjas son visibles.
Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un motociclista embistió la noche anterior a un agente de la Policía Estatal Preventiva frente a la Fiscalía General del Estado en Culiacán, dentro del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos. Las autoridades detuvieron de inmediato al conductor tras el incidente.

El hecho se registró cerca de las 20:40 horas sobre los carriles de norte a sur del bulevar Enrique Sánchez Alonso. El uniformado, que se encontraba en el sitio, le marcó el alto al motociclista, quien, en lugar de frenar, lo impactó y terminó cayendo al pavimento.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente para brindar atención médica a los involucrados, quienes constataron que tanto al agente como al conductor presentaban golpes y escoriaciones leves.

Tras la valoración, los paramédicos determinaron que ninguno de los dos requería traslado hospitalario. De esta forma, el agente permaneció en el lugar bajo observación, mientras el conductor fue conducido a una patrulla para su posterior traslado.

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Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que junto al motociclista viajaba una mujer, quien resultó ilesa durante el percance. Los agentes la atendieron y, posteriormente, la trasladaron a su domicilio en una patrulla oficial, descartando lesiones o necesidad de atención adicional.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal, de Tránsito y del Ejército Mexicano para controlar el flujo vehicular y resguardar la seguridad.

Lo que se desconoce del caso

Las identidades de los involucrados se mantienen bajo reserva hasta el cierre de esta nota. Solo se informó que el detenido es un joven, sin que las autoridades precisaran su edad ni nombre.

Las circunstancias exactas del percance tampoco quedaron del todo claras. Las versiones oficiales apuntan a que el motociclista no respetó la señal de alto del uniformado, aunque no se descarta que no haya advertido su presencia a tiempo.

Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)
Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

Por ahora, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad competente para que determine los cargos que enfrentará. El agente policial, por su parte, recibió el alta médica y se espera su reincorporación al servicio, por lo que se prevé que el uniformado pueda reincorporarse a sus labores habituales en los próximos días.

La Fiscalía General del Estado asumió la investigación del percance, ocurrido frente a su propio edificio. Hasta el momento, la institución no emitió comunicado oficial respecto al avance o conclusiones de las indagatorias.

Los peritajes y la recopilación de testimonios continuaran durante las próximas horas, a fin de aclarar cómo sucedieron los hechos y deslindar responsabilidades conforme a lo establecido en la ley.

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