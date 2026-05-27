Sheinbaum anuncia sede para celebrar sus dos años de gobierno: ¿Dónde y cuándo se realizará?

Claudia Sheinbaum se dirige al público desde un atril, mientras grandes signos de interrogación y la silueta sombreada de un edificio plantean incertidumbre sobre el panorama político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles durante su conferencia matutina que el informe con motivo de los dos años de su triunfo electoral se realizará el próximo domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

“Buen día. Por cierto, el domingo es en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México”, dijo brevemente la mandataria al cierre de la conferencia matutina.

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Con ello, quedó definida la sede del acto político y de rendición de cuentas que originalmente estaba previsto para desarrollarse mediante enlaces simultáneos en plazas públicas de las 32 entidades del país.

El evento servirá para conmemorar los dos años de la victoria electoral de Sheinbaum en los comicios presidenciales de 2024 y también para presentar un balance de su administración, la continuidad de la llamada Cuarta Transformación y diversos temas políticos nacionales.

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¿Por qué no habrá mitin en el Zócalo?

La presidenta explicó previamente que el informe no se realizará en el Zócalo capitalino debido a que la plaza está ocupada por los preparativos relacionados con el Fan Fest del Mundial de Futbol 2026.

Desde el pasado fin de semana, Claudia Sheinbaum había adelantado que evaluaba distintas sedes dentro de la capital del país, aunque aún no definía si encabezaría el acto desde Palacio Nacional o desde otro punto de la Ciudad de México. Finalmente, este miércoles confirmó que el evento se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución.

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Además, la mandataria había pedido que simpatizantes y ciudadanos no se trasladaran masivamente a la capital y que, en cambio, siguieran la transmisión desde plazas públicas en sus respectivos estados.

¿Qué temas abordará el informe?

De acuerdo con lo adelantado por la propia presidenta, el informe del 31 de mayo incluirá distintos ejes políticos y de gobierno, entre ellos:

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La rendición de cuentas sobre su primer año y medio de administración.

La continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación .

La relación entre el gobierno y la ciudadanía.

La defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas.

La respuesta de su administración ante críticas y campañas mediáticas.

Sheinbaum también ha señalado en distintos actos públicos que el mensaje tendrá un componente político enfocado en la defensa del movimiento de transformación y en la movilización de simpatizantes ante lo que calificó como ataques de sectores conservadores nacionales e internacionales.

Hasta el momento, Presidencia de México no ha informado oficialmente el horario exacto en el que comenzará el acto en el Monumento a la Revolución.

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