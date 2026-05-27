México

Sheinbaum anuncia sede para celebrar sus dos años de gobierno: ¿Dónde y cuándo se realizará?

La mandataria pidió anteriormente que simpatizantes no se trasladen masivamente a la capital y que sigan la transmisión desde plazas públicas en sus estados

Guardar
Google icon
Claudia Sheinbaum en un atril. Detrás, tres grandes signos de interrogación rojos y la silueta oscura de un edificio desconocido bajo un cielo nublado.
Claudia Sheinbaum se dirige al público desde un atril, mientras grandes signos de interrogación y la silueta sombreada de un edificio plantean incertidumbre sobre el panorama político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles durante su conferencia matutina que el informe con motivo de los dos años de su triunfo electoral se realizará el próximo domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

“Buen día. Por cierto, el domingo es en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México”, dijo brevemente la mandataria al cierre de la conferencia matutina.

PUBLICIDAD

Con ello, quedó definida la sede del acto político y de rendición de cuentas que originalmente estaba previsto para desarrollarse mediante enlaces simultáneos en plazas públicas de las 32 entidades del país.

El evento servirá para conmemorar los dos años de la victoria electoral de Sheinbaum en los comicios presidenciales de 2024 y también para presentar un balance de su administración, la continuidad de la llamada Cuarta Transformación y diversos temas políticos nacionales.

PUBLICIDAD

¿Por qué no habrá mitin en el Zócalo?

La presidenta explicó previamente que el informe no se realizará en el Zócalo capitalino debido a que la plaza está ocupada por los preparativos relacionados con el Fan Fest del Mundial de Futbol 2026.

Desde el pasado fin de semana, Claudia Sheinbaum había adelantado que evaluaba distintas sedes dentro de la capital del país, aunque aún no definía si encabezaría el acto desde Palacio Nacional o desde otro punto de la Ciudad de México. Finalmente, este miércoles confirmó que el evento se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución.

Además, la mandataria había pedido que simpatizantes y ciudadanos no se trasladaran masivamente a la capital y que, en cambio, siguieran la transmisión desde plazas públicas en sus respectivos estados.

¿Qué temas abordará el informe?

De acuerdo con lo adelantado por la propia presidenta, el informe del 31 de mayo incluirá distintos ejes políticos y de gobierno, entre ellos:

  • La rendición de cuentas sobre su primer año y medio de administración.
  • La continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.
  • La relación entre el gobierno y la ciudadanía.
  • La defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas.
  • La respuesta de su administración ante críticas y campañas mediáticas.

Sheinbaum también ha señalado en distintos actos públicos que el mensaje tendrá un componente político enfocado en la defensa del movimiento de transformación y en la movilización de simpatizantes ante lo que calificó como ataques de sectores conservadores nacionales e internacionales.

Hasta el momento, Presidencia de México no ha informado oficialmente el horario exacto en el que comenzará el acto en el Monumento a la Revolución.

Temas Relacionados

Informe de gobiernoMonumento a la RevoluciónClaudia SheinbaumLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de México presume reducción del tráfico de droga en la frontera con Estados Unidos

Sheinbaum presentó cifras sobre incautaciones, destrucción de instalaciones clandestinas y variaciones en decomisos de fentanilo entre 2024 y 2026

Gobierno de México presume reducción del tráfico de droga en la frontera con Estados Unidos

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué hago si no pude recoger mi tarjeta del Bienestar para el apoyo de más de 9 mil pesos

El plástico es indispensable para que los aprendices puedan cobrar su dinero que se entrega de forma mensual

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué hago si no pude recoger mi tarjeta del Bienestar para el apoyo de más de 9 mil pesos

La FIFA expulsa al ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026

El IMPI confirmó que la figura instalada por el gobierno capitalino en la explanada del Estadio Ciudad de México será retirada para no incumplir en acuerdos comerciales

La FIFA expulsa al ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

La nueva misiva está fechada el 26 de mayo de 2026 y fue presentada bajo la figura legal Pro Se, es decir, Guzmán Loera se representa a sí mismo sin sus abogados

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

Maru Campos comparece ante la FGR en Ciudad de México por caso CIA en Chihuahua

La gobernadora negó tener conocimiento sobre la presencia agentes estadounidenses en el hallazgo de un narcolaboratorio en el estado

Maru Campos comparece ante la FGR en Ciudad de México por caso CIA en Chihuahua
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

Maru Campos comparece ante la FGR en Ciudad de México por caso CIA en Chihuahua

México expulsó a los dos agentes de la CIA que participaron en el hallazgo del narcolaboratorio de Chihuahua

Incendian local de cosméticos de una influencer en Culiacán: había sido baleado dos días antes

Golpe a la guerra interna del Cártel de Sinaloa: 14 mandos detenidos en dos años, ¿hay más de Los Chapitos o Los Mayos?

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy responde a Sheinbaum sobre llamado a no ver TV Azteca: “No fue opinión, sino una orden”

Pati Chapoy responde a Sheinbaum sobre llamado a no ver TV Azteca: “No fue opinión, sino una orden”

Tere la Secretaria está de vuelta tras 22 años: todos los detalles del regreso de Raquel Garza

Jorge Ortiz de Pinedo reaparece en medio de rumores de su muerte: “Me encuentro bien, pero triste”

María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

Así fue como Vicente Fernández mandó construir un cerro para su casa en Los Tres Potrillos

DEPORTES

La FIFA expulsa al ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026

La FIFA expulsa al ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026

Francisco Javier González explota contra José Ramón Fernández por hablar mal de quienes construyeron su legado en televisión

Inteligencia artificial en el Mundial 2026: cómo la tecnología cambia el fútbol dentro y fuera de la cancha

Final de la Liga MX Femenil hace historia y se convierte en la más vista en todo el mundo

Esto es lo que gastaría un aficionado por seguir todos los partidos de la Selección Mexicana hasta la gran Final del Mundial 2026