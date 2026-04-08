En México se viven más años, pero no mejor: mujeres enfrentan al menos 11 años de su vida con problemas de salud

Esperanza de vida en México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en la esperanza de vida en México durante los últimos treinta años ha venido acompañado de un fenómeno menos alentador: la salud no ha seguido el mismo ritmo de mejoría.

Aunque las personas viven más tiempo, una proporción significativa se enfrenta a enfermedades o discapacidades, de acuerdo con estudios realizados por el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta investigación por parte de Marcela Agudelo Botero, coordinadora y profesora del CIPPS, durante una sesión del seminario Determinantes Urbanas de la Salud y el Bienestar, señaló que las diferencias en la calidad de vida entre regiones y sexos son notables, y que la equidad en salud sigue siendo un reto pendiente en el país.

La especialista explicó que, pese al incremento en la esperanza de vida entre 1990 y 2019, los años de vida saludable no crecieron de forma proporcional.

En ese periodo de tiempo, la expectativa aumentó en 6.7 %, pero el promedio de longevidad ajustado por salud solo mejoró 6.4 %. Esto significa que el avance en los indicadores de sanitarios no ha acompañado el aumento en la longevidad.

Desigualdades en la atención y calidad de la salud

Los datos presentados por Agudelo Botero muestran que las inequidades persisten no solo en la duración de la vida, sino también en sus condiciones.

Según su análisis, “el desempeño del sistema de salud no ha logrado reducir estas brechas”, lo que evidencia limitaciones estructurales en acceso y calidad de los servicios.

“No basta con que existan sistemas de salud, sino con la calidad de los servicios que se prestan”, advirtió.

En la Ciudad de México, el incremento del promedio de vida fue de nueve años en el periodo analizado, mientras que en otros estados el avance fue mucho menor.

Además, los años de vida saludable no crecieron al mismo ritmo, lo que revela una desigualdad persistente. La capital del país, pese a registrar una mayor expectativa, no logró un aumento equivalente en la calidad de esos años.

Los estados con menores niveles de marginación presentan mejor acceso y calidad en la atención.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A escala nacional, las mujeres pasan aproximadamente 11.8 años de su vida enfrentando problemas de salud o discapacidad, lo que representa el 15% de su esperanza de longevidad.

En los hombres, ese periodo es menor: 8.8 años, equivalentes al 12.1 %. Esto evidencia que, aunque se vive más, se convive con enfermedades o limitaciones durante una parte considerable de la existencia.

Enfermedades predominantes y desafíos del sistema de salud

Entre 1990 y 2021, los padecimientos no transmisibles han liderado las causas de morbilidad y mortalidad en el país, aunque siguen coexistiendo con afectaciones transmisibles y causas externas como homicidios y suicidios.

El índice de acceso y calidad de la salud, que mide las muertes evitables, revela que México mantiene una de las tasas más altas por causas que podrían prevenirse, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El análisis del CIPPS indica que los estados con menores niveles de marginación presentan mejor acceso en la atención, especialmente para enfermedades transmisibles. Las brechas territoriales muestran la necesidad de políticas diferenciadas, ajustadas a los perfiles epidemiológicos y sociales de cada entidad.

El desafío para México es claro: lograr una cobertura universal y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, reduciendo las desigualdades que aún marcan la vida y la salud de sus habitantes.